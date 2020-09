Coronavirus|Federico Fashion Style: “Sono uscito da questo tunnel oscuro”

Federico Fashion Style, il parrucchiere più amato dalle star e dal pubblico, ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram per dare un annuncio molto importante a tutte le persone che lo seguono ed erano in pensiero per lui.

Federico Fashion Style, ovvero Federico Lauri, è l’artista dei capelli che ha fatto sognare milioni di donne con il suo talento. Diventato famoso grazie al programma a lui dedicato sul canale di Real Time “Il Salone delle Meraviglie“, Federico è seguitissimo sui social e apprezzato in tutta Italia. Di recente, il parrucchiere delle star aveva annunciato con grande senso di responsabilità e maturità, di essersi sottoposto al tampone per il Coronavirus in quanto si era ritrovato in vacanza in Sardegna, dove in molti si sono contagiati. Sui suoi profili social aveva spiegato di essere risultato positivo alla seconda volta e di essere in isolamento a Roma. Federico ha raccontato anche di avere sintomi come tosse e febbre e dei sintomi strani, ma prometteva di tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni. E così è stato, ha mantenuto la promessa con il suo ultimissimo post condiviso su Instagram: “Sono uscito da questo tunnel oscuro” ha scritto. Vediamo nel dettaglio.

Federico Fashion Style, l’annuncio: sono guarito, esco finalmente da questo tunnel oscuro

Nel posto pubblicato alcuni minuti fa, Federico Fashion Style ha condiviso un’immagine in cui si vede l’esito degli ultimi due tamponi effettuati. I risultati sono negativi, finalmente il parrucchiere delle star è guarito dal Coronavirus. La didascalia che accompagna lo scatto è un lungo sfogo dell’artista in cui condivide con tutti la sua gioia per essere uscito da “questo tunnel oscuro“. Federico dichiara che da questa esperienza difficile ha imparato molto, ha capito quali sono i veri valori della vita e che anche un piccolo gesto può rendere felici e fare la differenza. Federico invita le persone a non essere superficiali, spiegando che piccole leggerezze come non rispettare il distanziamento sociale o non indossare la mascherina dove è obbligatorio sembrano banalità ma possono condurre a gravi conseguenze. Federico Fashion Style ha ribadito che la vita a disposizione di ognuno di noi è una soltanto e dobbiamo fare del nostro meglio per preservarla. Ha poi concluso il suo messaggio ringraziando tutti coloro che gli sono stati accanto anche se virtualmente e affermato che è pronto a tornare alla vita di prima, sempre nella massima sicurezza. Ecco l’immagine con gli esiti dei tamponi negativi.

Un grande sollievo per Federico Lauri, che finalmente si lascia questa brutta avventura alle spalle.