Domenica In, clamorosa gaffe di Mara Venier: delirio in studio

Ha fatto il suo ritorno sui nostri schermi Domenica In, il programma di intrattenimento più longevo della televisione italiana condotto dall’inimitabile Mara Venier, che alla prima puntata si lasciata sfuggire una clamorosa e divertentissima gaffe.

Domenica In è un pilastro della rai ed è condotto da una delle regine della televisione italiana, la magnifica Mara Venier che, nel corso della prima puntata, si è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe che ha mandato in delirio lo studio. Scopriamo di più. Il ritorno del programma è stato un susseguirsi di ospiti d’eccezione che abbracciavano tutti i rami del panorama artistico italiano. Da Anna Tatangelo e Mika, per quanto riguarda la musica, passando poi per Claudio Amendola che ha ripercorso la sua brillante carriera. Un pezzo mancante è stato sicuramente il video messaggio del premier Conte, cancellato all’ultimo minuto. Imprevisti a parte, Mara Venier si è dimostrata ancora una volta una splendida padrona di casa e non ha mancato di divertire assieme alle storiche amiche e ospiti del programma: Romina Power e Loretta Goggi. Il trio è stato protagonista di un momento di grande ilarità a causa di una gaffe della conduttrice. Ecco cos’è successo.

Mara Venier, la gaffe che ha mandato in delirio lo studio di Domenica In

Oltre ai soliti siparietti offerti dalle amiche di sempre, Mara Venier, Romina Power e Loretta Goggi, c’è stato un momento in particolare che ha suscitato il divertimento e l’ilarità generale. Quando la trasmissione si avviava ormai alla conclusione, Loretta Goggi ha commentato la loro armonia ipotizzando che potesse essere favorita dai loro segni zodiacali, essendo tutte e tre della Bilancia. La conduttrice, allora, ha rivelato che avrebbe voluto invitare un “Oroscoparo” a Domenica In. L’amica, tuttavia, ha colto solo l’ultima parte della parola e sono iniziate le risate. Mara Venier ha bonariamente ripreso le amiche, definendole maliziose e si è messa alla ricerca del termine esatto, concludendo di essere in cerca di un “Astrologo”. Ovviamente, il momento è stato talmente divertente e apprezzato per la sua spontaneità che ha mandato in delirio lo studio.

Il fan di Domenica In e di Mara Venier saranno di sicuro impazienti di assistere a nuovi e divertentissimi momenti tra la conduttrice e le amiche storiche.