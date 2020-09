‘Dove sono oggi’, Francesca Baroni: “Temptation Island mi ha cambiato la vita, Ruben mi ha deluso ma ora frequento…”, ecco le parole dell’ex protagonista del reality.

E’ stata una delle maggiori protagoniste della quinta edizione di Temptation Island e alcuni suoi atteggiamenti ed esternazioni le costarono l’antipatia del pubblico. Nel tempo, però, ha saputo farsi apprezzare per la sua determinazione e la sua forte personalità, fino a diventare poi un personaggio molto seguito e amato. Stiamo parlando di Francesca Baroni, la bellissima bergamasca che nel 2017 ha partecipato al reality di canale 5 insieme all’allora fidanzato Ruben Invernizzi. I due uscirono insieme dal programma, ma il loro percorso fu abbastanza travagliato, in particolare per alcuni atteggiamenti di Francesca che rischiarono di compromettere la relazione. Nel loro primo falò di confronto, infatti, Ruben voleva lasciare la sua fidanzata, ma dopo un secondo incontro i due decisero di riprovarci. La loro storia si è poi conclusa alcuni mesi dopo. Oggi lei è una giornalista televisiva, nonché conduttrice di un programma sportivo in onda su una rete lombarda. Intervistata da Sologossip per la rubrica ‘Dove sono oggi’, Francesca ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita, parlando anche del presente e del futuro: ecco cosa ci ha raccontato.

‘Dove sono oggi’, Francesca Baroni: “Temptation Island mi ha cambiato, Ruben mi ha deluso ma adesso sto…”

Ciao Francesca, durante l’esperienza a Temptation Island non sei stata molto apprezzata dal pubblico, in particolare per alcune tue esternazioni su Ruben. C’è qualcosa del tuo comportamento che cambieresti se potessi tornare indietro?

“Se tornassi indietro credo che rifarei tutto, perché se mi sono comportata in un determinato modo è perché in quel momento ero quella Francesca. Se lo facessi adesso chiaramente sarebbe diverso, perché sono cresciuta, sono meno istintiva e non rifarei certe cose. Però non posso neanche ‘sgridarmi’ troppo, anche perché tutti noi quando ci guardiamo indietro a volte pensiamo di aver fatto cose sbagliate. Quando si è alle scuole medie si ragiona in un modo, poi alle superiori in un altro e da adulti si pensa in un altro modo ancora. Penso che bisogna volersi bene nonostante gli errori, perché sono quelli che ci fanno crescere”.

L’esperienza a Temptation Island ha cambiato in qualche modo la tua vita?

“Assolutamente sì. Mi ha fatto crescere tantissimo, prima di tutto come persona. Avere la possibilità di rivedersi, ma anche essere tanto giudicata dal pubblico, ti mette davanti a te stessa e ti fa crescere, ti fa capire i tuoi errori. A livello lavorativo quell’esperienza è stata un po’ un lancio, anche se adesso mi occupo di altro e faccio programmi diversi dai reality”.

Cosa mi dici della tua storia con Ruben? Che rapporti avete adesso?

“Ruben non lo sento più. Ci siamo scambiati un messaggio durante la quarantena per sapere se fosse tutto ok e se le rispettive famiglie stessero bene, ma non lo vedo da anni, abbiamo giri diversi, amicizie diverse. Quello che posso dire sulla nostra storia è che sicuramente io ho sbagliato i modi e adesso non lo rifarei, perché lavorando in tv ho imparato bene cosa dire e ho capito i miei errori, però sinceramente penso che Ruben un po’ ne abbia approfittato. Lui è un ragazzo di 30 anni e nessuno lo ha costretto a partecipare a quel gioco, era consapevole di tutto. Io non l’ho mai tradito, lamentavo solo delle cose”.

A cosa ti riferisci quando dici che lui ne ha approfittato?

“Ad esempio quando al falò finale mi ha lasciato, ha fatto un po’ il ‘fenomeno’, forse anche per passare come la ‘vittima’ che alla fine si ribella alla str***a. Secondo me se l’è un po’ giocata questa cosa alle mie spalle. Se mi voleva così tanto bene non lo avrebbe fatto. Quando eravamo a Temptation io non sapevo che video gli facessero vedere, anzi pensavo di aver fatto tutto bene, perché me ne stavo tranquilla e non ero molto a contatto con i tentatori. Sì, ho detto delle cose sbagliate, ma sai, in un mese se ne dicono tante e io non mi rendevo conto di come le mie parole arrivassero a casa e a lui. Alla fine ho solo detto che lui era un po’ ‘moscio’ e che non ero sicura se fosse la persona giusta per me, perché abbiamo fatto 3 anni di tira e molla. Sinceramente come tipologia di uomo mi ha deluso”.

Quindi possiamo dire che è finita perché tu hai capito che non era la persona per te?

“Si, ma quello io gliel’ho sempre detto anche in privato. Io uscivo da una storia di 5 anni quando l’ho conosciuto, stavo male e lui mi voleva più bene di quanto io facessi con me stessa in quel periodo. Così abbiamo iniziato a frequentarci, ma non siamo mai stati veramente insieme, cioè ci lasciavamo spesso. Lui ha sempre saputo dei miei dubbi, io non sono mai stata sicura che lui potesse essere la persona giusta per me. Proprio per questo abbiamo partecipato a Temptation, perciò quando vedeva quei video non è che cadesse dal pero, sapeva già tutto. Poi vabbè, io ho sbagliato tantissimo e ho avuto dei modi terribili, ma ho fatto un percorso su di me per migliorare e spero di essere cambiata. Ora non direi mai certe cose, soprattutto in tv. Però avevo i miei motivi”.

Dopo la fine del programma siete stati insieme diversi mesi. Perché poi è finita?

“Sì, siamo stati insieme un periodo, ma ci portavamo dietro gli strascichi di questa esperienza molto forte, per cui litigavamo sempre e non andava più. Poi finalmente si è chiusa, ma penso te lo possa dire anche lui, finirla è stato un bene per entrambi”.

Francesca dopo Temptation Island: amore e lavoro, com’è oggi la sua vita

In questi anni dopo Temptation Island hai avuto altre storie importanti?

“Storie importanti dopo Temptation non ne ho avute, perché mi sono concentrata molto sul lavoro. Ho avuto delle frequentazioni che per me erano importanti, ma non ho mai ufficializzato niente, anche perché sono state tutte con personaggi molto noti, quindi finché una cosa non è proprio sicura io preferisco non essere associata a nessun uomo”.

Oggi, invece, sei single o stai con qualcuno?

“Ho una frequentazione, ma lui è un personaggio molto conosciuto e quindi preferisco non parlarne, anche perché io sono un po’ all’antica, voglio che il mio nome venga associato solo a un uomo nella vita. Ho anche il profilo Instagram privato, non pubblico molto, insomma dopo Temptation sono diventata super riservata! Però se andrà bene, lo dirò certamente”.

Come si svolge oggi la tua vita lavorativa, tra tv e social?

“Guarda, sui social faccio qualcosina, ma non molto. Lavoro da due anni per una redazione sportiva di Milano e conduco un programma di calcio, due mesi fa mi sono laureata in Giornalismo e quindi per ora continuo così, sarò in questa rete anche nella prossima stagione, poi vediamo se riesco a entrare in qualche altra redazione. Penso che questa sia la mia strada, il lavoro per me. Voglio fare giornalismo, ma non per forza televisivo, sono interessata proprio all’attività di ricerca delle notizie, a fare interviste e cose così. In quarantena, ad esempio, ne ho fatte parecchie a calciatori e personaggi dello sport”.

Quindi ora non parteciperesti più a un programma televisivo?

“Non credo, poi dipende anche dal programma. Ad esempio a me piace molto cucinare, quindi se mi dovessero chiedere di fare ‘Masterchef’ o programmi del genere, magari direi di sì. Ma se si tratta di trovare il fidanzato o parlare del mio privato, no. Ma non perché ci sia qualcosa di male, semplicemente perché non sarei più in grado io”.

Come ti vedi tra dieci anni?

“Tra dieci anni mi vedo sposata, con dei bambini e con più stabilità sotto tutti i punti diversi, anche lavorativo”.

Tu hai avuto una frequentazione con Sammy Hassan: hai seguito il suo percorso a Uomini e Donne? Cosa pensi della sua storia con Giovanna Abbate?

“No, non è stata una vera e propria frequentazione. Lui anni fa lavorava come vocalist nell’unica discoteca che c’è nella mia città, Bergamo, dove ci conosciamo un po’ tutti. Ci siamo scambiati qualche messaggino, magari anche adesso ci rispondiamo a qualche storia su Instagram, ma non c’è stata proprio una frequentazione. Non ho seguito molto il suo percorso a Uomini e Donne e non conosco neanche Giovanna. Per quel poco che ho visto, mi sembrava una persona simpatica e perbene, ma non saprei giudicare la loro storia”.

Adesso sta per cominciare una nuova edizione di Temptation Island, cosa ti aspetti dalle nuove coppie?

“Secondo me le prime edizioni di qualunque programma sono sempre le più belle, perché c’è la novità, poi nel tempo diventa un po’ la solita storia che si ripete. Però ho visto la pubblicità della nuova edizione e magari stavolta non deluderà le aspettative”.