Il matrimonio di Elettra Lamborghini è uno degli eventi più atteso e chiacchierato degli ultimi tempi e promette di essere un giorno davvero indimenticabile: sapete chi saranno le sue testimoni di nozze? Scopriamolo insieme.

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi televisivi più noto degli ultimi tempi. Nipote di Ferruccio Lamborghini ha esordito nel mondo dello spettacolo in Spagna ed è poi approdata in Italia con il docu-reality di MTV Riccanza. Dedicatasi alla carriera di cantante, è stata uno dei giudici a The Voice of Italy e ha partecipato al festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”. Amatissima dal pubblico per il suo carattere spontaneo, naturale e sincero, privo di artefatti, il suo profilo Instagram conta oltre sei milioni di follower. L’annuncio dell’imminente matrimonio con il dj olandese Afrojack ha letteralmente mandato in visibilio i fan che hanno seguito ogni tappa di quest’avventura con entusiasmo. Dalla scelta del vestito, per cui Elettra Lamborghini ha richiesto la consulenza del grande esperto Enzo Miccio, passando per l’addio al nubilato in super sicurezza, sono pochi i dettagli non rivelati del grande giorno che si svolgerà sul Lago di Como. Un particolare, però, forse è sfuggito agli appassionati: chi saranno le testimoni di nozze di Elettra Lamborghini? Scopriamolo.

Elettra Lamborghini: le testimoni sono proprio loro

A fare da testimoni al giorno indimenticabile che Elettra Lamborghini si appresta a vivere, saranno proprio loro: le gemelle Lucrezia e Flaminia, sorelle minori della bella cantante. Nate nel 1999, le giovani sono le più piccole di casa Lamborghini, le ultime dopo le sorelle Ginevra e Elettra e il fratello Ferruccio. Lucrezia e Flaminia sono gemelle omozigoti e infatti la somiglianza tra loro è impressionante, sebbene abbiano stili molti diversi. Flaminia appare come una ragazza dall’aria dolce e l’aspetto timido e discreto, mentre Lucrezia sembra essere decisamente più punk, anche se, di recente, ha annunciato su Instagram un cambio di stile. Le due gemelle sono apparse qualche tempo fa in un video girato dalla stessa Elettra Lamborghini durante un pranzo di famiglia in onore della mamma, Luisa. Lucrezia e Flaminia sono anche apparse in alcune storie sul profilo Instagram della sorella. Il rapporto tra loro è splendido e molto forte, come dimostra la scelta di averle come accanto come testimoni in un giorno tanto speciale. Oltre a Lucrezia e Flaminia, Elettra Lamborghini avrà una terza persona a fare da testimone al matrimonio. Si tratta della sua migliore amica, Simona.

La magnifica Elettra Lamborghini sarà la protagonista di un evento da sogno, circondata dalle persone che ama e accompagnata dal calore di tutti i suoi fan.