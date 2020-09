Elettra Lamborghini risponde ad alcune domande poste dai fan, una di queste riguarda il suo futuro marito, la domanda arriva a pochi giorni dalle nozze.

Bella, giovane, e simpaticissima la ricca ereditiera Elettra Lamborghini è una delle artiste più amate in Italia, molto seguita dal grande pubblico giovanile quando ha partecipato al programma televisivo “Riccanza”. I suoi singoli ci hanno fatto ballare nelle discoteche, in spiaggia a suon di Pem Pem a Tweerking Queen. La giovane cantante è infatti riuscita a conquistare una grossa fetta di pubblico. Quest’anno ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare), e seppur non sia riuscita ad arrivare alla vittoria, il brano con la quale ha partecipato al Festival musicale ha in ogni caso riscosso grande successo sulle piattaforme di musica Streaming. Qualche tempo fa la cantante ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio dal suo compagno, il cantante Afrojack e presto i due convoleranno a nozze. Sono agli sgoccioli i preparativi per le imminenti nozze. Nel suo canale Instagram, Elettra conta più di 6 milioni di followers e con loro la giovane si diverte a condividere innumerevoli scatti e momenti di vita privata, non a caso ha reso partecipi i fan dei grandi preparativi delle nozze. A pochi giorni dal grande SI la Lamborghini risponde ad alcune domande socia proposte dai suoi fan. Alcune di queste riguardano proprio il matrimonio..

Elettra Lamborghini, a pochi giorni dalle nozze arriva una domanda

Manca poco al fatidico SI, sembra essere tutto pronto o quasi.. e la nostra Elettra si diverte a rispondere ad alcune domande poste dai fan nelle sue Instagram Stories. Un suo follower le chiede :” Vai d’accordo con la famiglia di lui?” ed arriva immediatamente la risposta della cantante..

Queste le parole della giovane Elettra che si ritiene molto fortunata per l’adorabile famiglia del compagno nonché futuro marito Afrojack!