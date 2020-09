Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore: scopriamo insieme qualcosa in più sulla loro storia e qual è il loro rapporto adesso

C’è da dire che nell’ultimo periodo la bellissima Elisabetta Gregoraci è stata super impegnata con la conduzione del ‘Battiti Live’ insieme al collega Alex Palmieri, in giro per la suggestiva Puglia. E adesso è pronta per una nuova e avvincente avventura. Quella nella casa del Grande Fratello Vip stasera! La talentuosa conduttrice ha sfoggiato moltissimi outfit nel corso del programma musicale, bellissimi e soprattutto super sensuali. Dall’abito blu elettrico, lunghissimo e con degli spacchi laterali davvero vertiginosi a quello paillettato multicolor… Le sappiamo bene che la Gregoraci possiede davvero delle gambe chilometriche e quella è stata l’occasione giusta per metterle in bella mostra. Ovviamente adesso non vediamo l’ora di vedere tutti i suoi look all’interno della casa più spiata d’Italia e capire se la bella conduttrice troverà anche qualcosa in più oltre alla fama. Nel frattempo però non dimentichiamoci che a casa lascia il figlio Nathan e l’ex marito Flavio Briatore, reduce da un percorso difficile per sconfiggere il Coronavirus, contratto in Sardegna.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: qual è il loro rapporto adesso

Elisabetta Gregoraci 40 anni appena compiuti e Flavio Briatore che di anni ne ha 70, sono stati tra le coppie più chiacchierate e ammirate dello showbiz. i due si sono conosciuti nel lontano 2005 in una discoteca, e solo tre anni più tardi hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia fu decisamente indimenticabile. Matrimonio in grande stile, a cui hanno partecipato moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. In molti, sopratutto all’inizio della loro love story, hanno pensato malignamente che lei l’avesse scelto per fare carriera e una vita piena di agi e di ricchezze. Sono state moltissime infatti le prese di posizione contro la conduttrice, che invece col passare del tempo è riuscita a far vedere tutto il suo potenziale, diventando conduttrice e attrice. Lei potrebbe essere l’esempio vivente che chi vuole può. A prescindere dallo status sociale o dall’importanza e notorietà del partner. C’è da dire però che da matrimonio tra i due è nato un bellissimo figlio, Nathan Falco Briatore. Nonostante l’amore grandissimo per il figlio i due dopo ben 12 anni di amore e matrimonio hanno deciso di dirsi addio.

Si sono fatte molte supposizioni sui motivi che hanno spinto Elisabetta e Flavio a dirsi addio, sebbene dovranno comunque rimanere legati per il loro figlio Nathan. In merito alla loro separazione è intervenuto il settimanale ‘Nuovo’, diretto dal sempre attento Riccardo Signoretti. Il settimanale svelò che in pratica potrebbe essere stata la gelosia reciproca a far deteriorare il loro rapporto. Oltre che qualche scappatella di troppo da parte di entrambi… In particolare: “Secondo i ben informati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sarebbero stati i messaggi sul telefonino di Flavio, inviati a una sua collaboratrice. Per gli amici di lui -però- la distanza e i troppi impegni, avrebbero distratto anche la sua ex, che dal canto suo ha sempre smentito e sviato l’attenzione dalle presunte amicizie amorose”. Attualmente Elisabetta Gregoraci vive a Montecarlo, in un appartamento molto lussuoso, vicino quello che condivideva insieme all’ex marito. Ed è proprio Briatore a pagare di tasca propria l’affitto della nuova dimora della Gregoraci, oltre che sborsarle un assegno di mantenimento e mantenerle un meraviglioso attico nella Capitale. Pare oltretutto che la Gregoraci sia rimasta proprietaria delle quote azionarie relativa ai locali esclusivi che Briatore ha aperto in Europa, in Africa e in Asia. Al momento attuale pare che i rapporti tra i due ex coniugi sia molto buono. Capita spesso di vederli insieme, soprattutto per il bene di Nathan, che come ogni bambino ha bisogno del sostegno e dell’amore di entrambi i genitori. Basti pensare che al compleanno di 40 anni della bella conduttrice, le foto più belle sono state scattate proprio con Nathan e l’ex marito. I due sono quindi in ottimi rapporti e spesso tra una paparazzata e l’altra è possibile vederli chiacchierare spensierati e molto complici. Importantissimo sarà stato il supporto della donna in questo momento difficile di Coronavirus per l’ex marito Briatore, che in questo momento sembra essersi ripreso ed essere pronto a passare del tempo insieme al figlio adesso che la Gregoraci sarà impegnata con il GF Vip.