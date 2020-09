Fabrizio Corona, la gaffe imperdonabile e poi le avances: Barbara D’Urso risponde a tono: “Salutamassoreta”.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del tanto atteso talk show Live Non è la D’Urso, condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso, che da tempo ormai riscontra grazie ai suoi programmi un enorme successo. Una sicurezza da anni accompagna la conduttrice, amata ed apprezzata per la sua personalità forte ed ironica, sempre pronta a dire la sua in ogni occasione, non lasciandosi sopraffare. Un mix di bellezza e talento, Barbara ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo per le sue doti profonde e poliedriche. Nella prima puntata di Live Non è la D’Urso molti sono stati gli ospiti presenti che hanno reso la serata davvero incredibile, e numerosi scoop hanno fatto da filo conduttore della trasmissione. Tra gli ospiti della prima puntata Fabrizio Corona, in collegamento da casa, trovandosi agli arresti domiciliari. L’uomo ha parlato di suo figlio Carlos e ha anche provveduto a mandare un messaggio a Silvia provvedi, la sua ex fidanzata che da poco è diventata mamma. In chiusura del collegamento, c’è stato un botta e risposta fra Corona e la conduttrice, non senza inconvenienti. Scopriamo insieme cos’è successo.

Fabrizio Corona, la gaffe imperdonabile e le avances: Barbara D’Urso risponde a tono

Mentre la conduttrice si apprestava a chiudere il collegamento, Corona si è lanciato ad una serie di commenti di apprezzamento per Barbara D’Urso: “Comunque è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella“, ha detto l’uomo in collegamento da casa. Fabrizio però ha fatto una clamorosa gaffe sull’età della conduttrice e la risposta non si è fatta certamente attendere: “Sì, però non ne ho 65, ne ho 63“. Corona come se nulla fosse accaduto ha continuato con i suoi elogi smisurati ed ironici: “Io sono single Barbara, sono disponibile, ti voglio far riscoprire il fuoco passionale”, ha sostenuto l’uomo con fare deciso. Barbara dal canto suo non ha potuto che rispondere in un modo più che impeccabile e non potevamo certamente aspettarci un commento diverso dalla nota conduttrice, che non delude mai le alte aspettative: “Salutamassoreta“, chiudendo definitivamente il collegamento. Una puntata davvero scoppiettante quella di ieri sera, ricca di novità e di imperdibili risate e sicuramente sarà così anche per le prossime dirette.

