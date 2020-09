Famosa attrice rivela il doloroso retroscena del suo passato: gli episodi drammatici che hanno segnato la sua vita.

E’ una delle donne più amate e seguite, grazie al suo sorriso sempre presente, stiamo parlando proprio di lei, Paola Cortellesi. Attrice versatile dalle grandi capacità sia comiche sia drammatiche, tanto che nel 2019 è stata premiata con il Superciak come personaggio dell’anno in occasione della consegna dei Ciak d’oro. Oltre ad essere un’eccezionale attrice, è anche una comica, doppiatrice e cantante italiana. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima, infatti a 13 anni debutta nella trasmissione di Renzo Arbore Indietro Tutta, dove presta la sua incantevole voce per la famosa canzone Cacao Meravigliao. In seguito, si fa conoscere sul piccolo schermo grazie alle sue apprezzatissime imitazioni, arrivando anche a collaborare con la Gialappa’s Band in Mai dire gol e Mai dire Grande Fratello. Paola lavora a Teatro, fino ad arrivare a diventare la presentatrice di Zelig accanto a Claudio Bisio, su canale 5. Un successo che ha abbracciato tutta la sua incommensurabile carriera, grazie alla sua ironia forte ed intensa accompagnata da un sorriso presente in ogni occasione. Amata dal pubblico proprio per la sua schiettezza sincera e ovviamente per il suo perspicace talento. La Cortellesi durante un’intervista a Vanity Fair ha anche rivelato alcuni dettagli intimi della sua vita: il doloroso retroscena del suo passato.

Paola Cortellesi è una delle attrici più seguite ed amate dal pubblico italiano, grazie alla sua personalità schietta e ironica, non a casa ha saputo farsi strada con le sue celeberrime imitazioni. La sua carriera può dirsi poliedrica, dal teatro al cinema, fino ad arrivare sul palco di Zelig come presentatrice. Ha interpretato numerosi ruoli in differenti film, ottenendo anche il premio di personaggio dell’anno. Paola in un’intervista a Vanity Fair ha rivelato un doloroso retroscena del suo passato, raccontando gli episodi drammatici che l’hanno accompagnata da bambina.

“Capitava a scuola. Alcuni compagni di classe alle medie mi prendevano in giro. Erano sempre pronti a dirmi che ero sbagliata, proprio come mi sentivo. Riservata, timida, davo del lei: devo essere sembrata un tipo “strano”, ha raccontato la Cortellesi, svelando dettagli molto intimi e soprattutto dolorosi: “A ricreazione ci scappava il dispetto, lo spintone, lo schiaffo, mentre io avrei solo voluto divertirmi. Me li ricordo benissimo, quei momenti. Succede. Sempre, ancora, in ogni zona e ambiente. Con epiloghi spesso tragici e insensati“. Parole le sue che sono state un fulmine a ciel sereno, che nessuno si aspettava. Nonostante questi terribili episodi è riuscita sempre ad affrontare la situazione, anche grazie al sostegno dei suoi familiari. Infatti, la nota attrice ha rivelato di essere stata appoggiata dalla sua famiglia con tanto amore, e che i suoi fratelli maggiori le hanno sempre insegnato che il forte rispetto per gli altri non deve certamente far dimenticare se stessi.

