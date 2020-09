GF VIP 5, chi entra stasera e chi venerdì: i nomi dei concorrenti

Chi entra stasera e chi venerdì nella casa del GF VIP 5? Ecco i nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa già stasera

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il successo della scorsa edizione, la rete del Biscione ha deciso di puntare nuovamente sul format Vip, rimandando l’edizione condotta da Barbara D’Urso. L’edizione ovviamente sarà segnata dalla pandemia ancora in atto. I concorrenti hanno effettuato il tampone e sono risultati tutti negativi. Uno degli autori, invece, è risultato positivo, ma nei giorni scorsi non ha avuto contatti con il conduttore, gli opinionisti e i concorrenti. L’edizione dunque – almeno per il momento – non è a rischio. La prima puntata andrà regolarmente in onda.

GF VIP 5, chi entra stasera e chi venerdì: i nomi

Questa sera andrà in onda la prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. La produzione aprirà le porte della casa più spiata d’Italia. Venti concorrenti pronti a mettersi in gioco, ma non tutti entreranno stasera. Nel corso della prima puntata, infatti, entreranno nella casa solo dodici partecipanti, mentre i restanti otto entreranno venerdì sera. Anche quest’anno, infatti, la rete del Biscione ha confermato il doppio appuntamento settimanale con il reality show più longevo della televisione italiana.

Questi i concorrenti che faranno il loro ingresso stasera nella casa del Grande Fratello Vip:

Elisabetta Gregoraci

Fausto Leali

Enock Barwuah

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck

Adua Del Vesco

Massimiliano Morra

Flavia Vento

Matilde Brandi

Pierpaolo Pretelli

Andrea Zelletta

Venerdì sera, invece, entreranno altri otto partecipanti: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.

Il cast risulta essere ricco e variegato. Si prevedono sorprese, colpi di scena e soprattutto scintille.

Il Grande Fratello andrà in onda ventiquattro ore su ventiquattro su Mediaset Extra, dalle 9 alle 6 del mattino precedente, e su La 5 dal lunedì al venerdì alle 13:40 e dalle 00:40. Tutti i giorni, inoltre, andrà in onda il daytime su Canale 5 e Italia Uno. La diretta, come già anticipato, andrà in onda il lunedì e il venerdì in prima serata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrà vedersela con Il Commissario Montalbano (in onda il lunedì su Rai Uno) e con Tale e Quale Show (in onda il venerdì in prima serata). Il Grande Fratello dovrebbe andare in onda fino a dicembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, e dovrebbe concludersi prima delle festività natalizie.