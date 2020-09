Il GF Vip aprirà le sue porte questo autunno e tra i nuovi concorrenti troviamo la bellissima Adua Del Vesco che ha di recente condiviso con i suoi fan un momento molto delicato della sua vita.

Il GF Vip sta per tornare col botto e tra i concorrenti di quest’anno troviamo la splendida Adua del Vesco, attrice di talento, che ha di recente condiviso un dramma che la riguarda con i suoi fan:”È stata una conseguenza dell’anoressa” ha confessato, in una rivelazione shock. Adua Del Vesco è lo pseudonimo di Rosalinda Cannavò, la bellissima attrice di origine siciliana classe 1994. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, raggiunge la fama con la fiction L’onore e il rispetto a cui segue poco dopo Il peccato e la vergogna. Ormai famosa in tutta Italia, la talentuosa Adua del Vesco continua la sua carriera in maniera brillante e ottenendo un successo dopo l’altro. Della sua vita privata si sa poco al momento, ma in passato è stata legata a Gabriel Garko, suo collega sul set e a Massimiliano Morra, con cui ha di recente ricucito un rapporto pacifico. Nonostante sia giovanissima, Adua Del Vasco è una donna forte e coraggiosa e durante una puntata di Verissimo ha confessato di essere stata protagonista di un momento molto difficile, un vero e proprio dramma: ha sofferto di anoressia.

GF Vip, Adua del Vasco: le conseguenze dell’anorresia

La dolcissima attrice ha rivelato di aver affrontato un periodo davvero difficile nella vita e di essersi ammalata di anoressia. Di recente, ha postato una foto sul suo profilo Instagram seguito da oltre centomila follower in cui mostra i suoi splendidi capelli. La didascalia allegata allo scatto è un profondo messaggio di rinascita. Adua Del Vasco spiega che una delle conseguenze dell’anoressia è la perdita dei capelli, cosa che è capitata anche a lei. Nell’immagine, vediamo la chioma folta e fluente dell’attrice, adesso in perfetta salute. Riuscire ad avere di nuovo ad avere i capelli così lunghi e sani è la dimostrazione di quanto si sente bene ed è il simbolo della sua guarigione. Adua Del Vesco ha dichiarato che per lei è una grande vittoria, poiché rispecchia il percorso che ha fatto e sancisce la sua rinascita. Un messaggio molto profondo e toccante, considerato quante persone soffrono di disturbi alimentari nel nostro Paese e, soprattutto, quanti giovani non riescono a chiedere aiuto. L’attrice ha mostrato un grande coraggio e una grande sensibilità a esporsi su un tema tanto delicato ed è stata sommersa dall’affetto e dalle parole di sostegno dei fan. Sapere che anche una star della televisione, una donna bellissima e di successo, può avere dei momenti di fragilità può essere una spinta a chiunque stia attraversando un periodo buio ad aprirsi senza alcuna vergogna.

Non possiamo che ammirare e apprezzare la forza e il coraggio dimostrati da questa giovanissima attrice e augurarle tutta la felicità che merita.