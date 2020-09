GF Vip, bruttissimo lutto per Francesco Oppini: le parole da brividi

GF Vip, Francesco Oppini uno dei concorrenti che entrererà nella Casa il prossimo Venerdi è stato colpito da un doloroso lutto, di cosa parliamo.

Francesco Oppini, è uno dei concorrenti pronti ad entrare nella fatidica Casa del Grande Fratello Vip 2020, il celebre reality show in onda in Italia su Canale 5 condotto dal giornalista, opinionista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Il reality prenderà il via a partire da questa sera in prima serata a partire dalle 21:30, ma Francesco farà il suo ingresso nella casa questo Venerdì. Francesco Oppini sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:30 a partire dal 14 Settembre 2020. Francesco Oppini è figlio della showgirl Alba Parietti e del suo ex marito Franco Oppini. Ha fatto già alcune apparizioni in tv; una nel 2004 quando ha partecipato come concorrente al reality la Fattoria, programma in onda su Italia 1 e successivamente ha fatto qualche apparizione in TV nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. (Scopri di più su di lui) Dopo un lungo periodo di assenza tornerà ora sotto i riflettori come concorrente della nuovissima edizione del noto reality. Entrerà nella casa con un vuoto nel cuore, perché il giovane qualche mese fa, nel periodo di piena emergenza da Coronavirus ha subito un doloroso lutto.

GF Vip, doloroso lutto per Francesco Oppini: le parole sono da brividi

Ad Aprile, periodo che tutti ricorderemo perché rinchiusi in casa a causa del lockdown conseguenza all’emergenza da Coronavirus, un caro amico di Francesco Oppini ha perduto il suo papà dopo essere stato infettato dalla malattia. In quell’occasione, il caro Francesco riporta sui social parole di conforto per il suo caro amico. Una mera testimonianza del dolore e del bene che lega Francesco al suo amico Luca.

Queste le parole che il giovane Francesco riporta in segno di conforto per il suo grande amico “Prima o poi un momento difficile come questo sarebbe purtroppo arrivato ma mai avrei immaginato così. Mai per colpa di un virus bastardo che in pochi giorni ti ha strappato da ciò che uno solitamente ama da sempre e per sempre. Ci conosciamo da una vita e oramai siamo fratelli veri di fatto, ne abbiamo passate tante, belle e brutte, facili e difficili, ma questa di oggi è una prova dura, durissima, molto, forse troppo. Sei sempre stata una persona forte, forte da morire, oltre ogni avversità e questo mi ha sempre impressionato, in positivo ovviamente. Molti dovrebbero imparare da chi si rimbocca le maniche e riparte sempre come te e adesso vecchio mio lo devi fare per i tuoi bambini, per @mariagtnk, per Diana, Giada e per la tua dolcissima mamma. Ora sei tu l’uomo di famiglia e sono sicuro che il tuo grande e forte papà sarà sereno lassù nel sapere di averti forgiato così come sei tu, unico in assoluto nel tuo genere. Piango mentre scrivo perché vorrei poterti abbracciare, ma come ben sai questo momento ce lo vieta, vieta praticamente tutto e questo rende le cose ancora più difficili. Ricordati chi sei, da dove vieni e cosa sei diventato nonostante le avversità, la distanza e le sfide di fronte a cui la vita ti ha sempre messo e tu hai sempre superato. Ricordati che se oggi sei quello che sei è merito anche e soprattutto di chi per anni ti ha fatto egregiamente da padre e che comunque per tutti noi continuerà ad accompagnarti nel destino della vita. Mi manchi amico mio e ti prometto che una volta finito tutto, ti verrò a prendere per passare un po’ di tempo solo con te, o magari perché no, assieme anche a qualche altro nostro amico. Amico vero, non di circostanze. Ti stringo forte Luchino e faccio una preghiera (cosa a me non molto consona) per il tuo papà Vincenzo. Inutile dirti che per te ci sono e sarò sempre, anche per mandarmi a quel paese. Con amore, quello di una vera amicizia. Francesco.”

Un gesto dolcissimo quello di Francesco che ha espresso la propria vicinanza ed il proprio affetto all’amico colpito dalla grave perdita.

