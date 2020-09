Dopo pochi minuti di diretta, al Gf Vip c’è già la prima clamorosa gaffe ed arriva proprio dal conduttore: vediamo cosa è accaduto.

Soltanto da un’ora si sono accesi i riflettori sulla Casa di Cinecittà per dare il via alla quinta edizione del Gf Vip. Questo, tra l’altro, è un anniversario importante perché ben 20 anni fa cominciava la primissima edizione del reality, quella con persone comuni, per intenderci. Anche quest’anno ad Alfonso Signorini l’onore e l’onere di condurre il programma in assoluto più chiacchierato della storia della tv. Anche stavolta, il direttore di Chi avrà al suo fianco due opinionisti che lo supporteranno nel portare avanti una trasmissione che nella sua semplicità è una delle più difficili da guidare perché richiede la capacità di tenere un ritmo sostenuto durante le diverse ore di diretta. Pur non essendo un conduttore di mestiere, l’anno scorso Signorini ha dato una buona prova, dopo che Ilary Blasi gli ha lasciato il testimone. Soprattutto tenendo in considerazione che l’ultima edizione del Gf Vip è stata particolarmente difficile perché andata in onda durante il lockdown dei mesi scorsi.

Gf Vip, la prima gaffe di Alfonso Signorini non passa inosservata

I due opinionisti che accompagneranno Alfonso Signorini in questo viaggio saranno Pupo, già presente nell’edizione precedente, e Antonella Elia. Ma proprio con quest’ultima il conduttore si è reso protagonista della prima gaffe di questa stagione. Vediamo cosa è accaduto precisamente. A differenza di Pupo, che era in studio, la Elia era rimasta all’esterno della Casa. Ecco che la bionda Antonella chiede a Signorini: “Ma chi è quello accanto a te? Non dovevamo essere soli io e te?”. Poi, con la sua solita spontaneità, chiede di entrare nella Casa per vedere com’è, ma Signorini non le dà il permesso e dice: “Sei la prima ex concorrente che ha avuto l’onore e l’onere di diventare opinionista e le tue opinioni le darai da qua”. Non possiamo però non notare la gaffe di Alfonso: Antonella non è la prima ex concorrente del Gf Vip a diventare opinionista, la stessa cosa era già accaduta c’erano a Pupo e Simona Izzo.

Coraggio, Alfonso! Deve essere l’emozione della prima puntata, poi andrà sempre meglio, ne siamo certi.