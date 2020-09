Prima di entrare nella casa del GF VIP, la concorrente ha fatto una richiesta particolare, ovvero se potrà girare nuda per casa! Sentite le sue parole!

E’ partita questa sera di 14 settembre una nuova edizione del Grande Fratello VIP. L’attesa è finalmente finita: il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato da Antonella Elia e Pupo è ripartito e non vediamo l’ora di vedere nella casa più spiata d’Italia tutti i concorrenti di questa quinta edizione! Fausto Leali, Matilde Brandi, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Flavia Vento, Dayane Mello e tanti altri VIP iniziano questa sera la loro nuova avventura. La famosa modella, ex di Stefano Sala, ha fatto il suo ingresso proprio pochi minuti fa e nel video di presentazione ha attirato l’attenzione di tutti per un’affermazione particolare…Voi l’avete sentita? Ve la sveliamo subito!

GF VIP, “E’ un problema se giro nuda per casa?”: la proposta ‘piccante’ della concorrente

Dayane Mello ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP: la splendida modella, ex di Stefano Sala, ha incantato tutti con la sua immensa bellezza. Durante il video di presentazione si è lasciata andare a qualche affermazione ‘particolare’. La prima riguarda proprio il suo ex, che ha già partecipato al Grande Fratello VIP: “Siamo stati felici insieme finché è durato. Non credo torneremo insieme ma mai dire mai!” è una di queste ma non quella che ha attirato l’attenzione di tutti. Dayane nel video di presentazione andato in onda ha fatto una domanda diretta ai suoi compagni di viaggio: “E’ un problema se giro nuda nella casa?”. Arrivata sul tappeto rosso, prima di aprire la famosa porta, Alfonso Signorini le ha chiesto se è vero che girerà nuda per la casa. “Vivo un po’ così, come me la sento, è la mia natura” è stata la risposta della Mello. Beh, saranno contenti o no i suoi coinquilini? Lo scopriremo presto… Intanto ecco Dayane in tutta la sua bellezza stasera: