GF Vip, Flavia Vento da giovanissima: il cambiamento è impressionante

GF Vip, Flavia Vento stasera entrerà nella casa più spiata d’Italia. Sapete come è cambiata negli anni la bella showgirl?

Bellissima showgirl italiana Flavia Vento anche lei concorrente del GF VIP 5. Grande Fratello Vip fa partire il conto alla rovescia, ormai mancano poche ore al grande ritorno sugli schermi. Flavia sarà una delle concorrenti donne ad entrare questa sera nella casa. Dal questa sera restate tutti sintonizzati su Canale 5 per assistere alla prima messa in onda di questa nuova edizione del reality a partire dalle ore 21:30. Saranno presentati i personaggi Vip di questa quinta edizione, alcuni li conosceremo altri saranno volti già noti nel mondo dello spettacolo. Flavia è un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo; ha iniziato presto la sua carriera nel mondo televisivo ed ha collezionato diverse esperienze. La ricorderete forse nell’edizione del 2004 del programma in onda su Italia 1, La Fattoria, programma al quale nello stesso anno ha partecipato anche Francesco Oppini, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip. dopo aver partecipato a La Fattoria, si rende conto che quello non p un contesto adatto a lei e decide presto di abbandonare il gioco. Il suo volto è stato anche uno di quelli presenti nell’edizione del 2008 de L’isola dei Famosi. Insomma, in fatto di reality la nostra Flavia ha maturato l’esperienza giusta per sedersi a partire da questa sera sul divano nel salotto della casa più spiata d’Italia. Ma voi ve la ricordate Flavia Vento da giovanissima? era già una donna bellissima..Guardate un po!

GF Vip, Flavia Vento da giovanissima

In uno degli scatti postati nel suo canale Instagram, Flavia Vento appare giovanissima e già bellissima. Capelli biondi ed occhi azzurri proprio come una vera Barbie, Flavia Vento era ieri ed è ancora oggi a 43 anni una donna bella ed affascinante.

Appare ancora oggi in splendida forma. Qualche tempo fa si era diciamo un po lasciata andare, come lei stessa raccontava a Diva e Donna: “Mi ero lasciata andare. Negli ultimi anni sono stata depressa e non me ne fregava niente della mia bellezza. Ma sono tornata quella di 20″ e dopo aver scoperto anche la sua intolleranza al glutine, che era ciò che le stava dando maggiori problemi, ha proprio ragione, ad oggi il cambiamento è impressionante e Flavia sembra essere tornata di nuovo una ventenne! Dal suo profilo Instagram infatti potrete notare come la bellissima showgirl si mantiene in perfetta forma. Le facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Non perdetevi l’ingresso della bella showgirl all’interno della famosissima Casa di Cinecittà questa sera, alle 21:30 inizia Grande Fratello Vip.