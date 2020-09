GF Vip: buon sangue non mente, recita un detto italiano e in questo caso non possiamo che essere d’accordo poiché la splendida signora che vi stiamo per mostrare è la mamma di Francesca Pepe ed è bella quanto lei.

Nella casa del GF Vip farà il suo ingresso anche la splendida Francesca Pepe: avete mai visto la mamma? Ve la mostriamo noi, ma ecco prima qualche dettaglio. Bellissima modella, influencer che ha posato per una rivista del calibro di Playboy, Francesca Pepe è di certo una delle donne più seguite di Italia. Nata in Liguria, della sua vita si da molto poco, sebbene sia famosissima sui social dove il suo profilo Instagram conta oltre quarantasette mila follower. Appassionata di moda, ha vinto il titolo di Miss Europa che ha lanciato la sua carriera. Sappiamo che nel suo passato ha avuto una storia con Vittorio Sgarbi, ma adesso la splendida modella ha deciso di concentrarsi sul lavoro e sulla nuova avventura che la attente come concorrente del GF Vip. Siete curiosi di vedere la mamma di questa magnifica ragazza?

GF Vip, Francesca Pepe: ecco la bellissima mamma

In uno scatto pubblicato dalla splendida Francesca Pepe qualche tempo fa, in occasione della festa della mamma, possiamo ammirare le due donne sedute una accanto all’altra. La somiglianza è ovviamente incredibile: stessi capelli folti di un castano chiaro, sorriso luminoso e grandi occhi pieni di luce. Francesca Pepe sembra in posa con la sorella, poiché la mamma è di una bellezza sfolgorante e senza tempo. Entrambe indossano abiti scuri e siedono con grande compostezza, rivolgendo un sorriso sincero all’obbiettivo. Diventa evidente da chi la modella abbia ereditato il fascino e l’eleganza che la contraddistinguono. Ad accompagnare l’immagine vi è un tenero messaggio pieno di orgoglio e di affetto di Francesca Pepe, dedicato alla donna e scritto in inglese. La traduzione, significa più o meno “Ho preso da mia mamma” e non potremmo essere più d’accordo con lei. In aggiunta, le dolci parole “ti amo mamma” che dimostrano il grande legame che unisce le due, già palpabile ammirando lo scatto. Siete curiosi di vedere la bellissima mamma di Francesca Pepe? Vi accontentiamo subito, di seguito la foto in questione direttamente dal profilo Instagram della modella.

Due donne di una bellezza fuori dal comune e il grande fascino, che non passano di certo inosservate.