GF Vip | Fulvio Abbate, com’era da giovane? Spunta lo scatto del passato del noto giornalista che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Fulvio Abbate è un giornalista, scrittore e personaggio televisivo, nato a Palermo. E’ sposato da anni con Fiorella Bonizzi, e nel 2003 la coppia ha avuto una figlia. Non sono molte le informazioni inerenti la sua vita privata, ma è certamente noto che il suo matrimonio è stato celebrato a Las Vegas, negli Stai Uniti. Abbate ha collaborato nel corso della sua carriera con diversi quotidiani importanti nazionali, tra cui l’Unità, Il Messaggero, La Stampa, Il Mattino, Il Fatto quotidiano. Spesso lo scrittore è ospite dei salotti televisivi e diverse volte è comparso come ospite nei programmi di Barbara D’Urso. Questa sera com’è noto avrà inizio il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, che ha scelto come opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Tra i tanti concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia ci sarà proprio il noto giornalista Fulvio Abbate. Per l’uomo si tratta del suo primo reality, un vero e proprio esordio. Oggi il giornalista ha 63 anni, ma com’era da giovane? Spunta lo scatto del passato ad attenuare la curiosità.

GF Vip | Fulvio Abbate, spunta lo scatto del passato

Fulvio Abbate, che non ha mai partecipato ai reality, quest’anno è uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, un vero e proprio esordio per l’uomo che non appartiene a questo mondo. Abbate è infatti un noto giornalista e scrittore, nella sua carriera ha collaborato con diversi quotidiani nazionali, ed è ospite ancora oggi di diverse trasmissioni televisive. Spesso è chiamato da Barbara D’Urso nei suoi programmi. Una personalità la sua eccellente e maestosa. Oggi l’uomo ha 63 anni, in attesa di festeggiare a dicembre il suo 64esimo compleanno. Ma com’era da giovane Abbate? Spunta lo scatto del passato a spegnere la curiosità.

Fulvio Abbate è un uomo molto social, infatti aggiorna il suo profilo con notizie attuali importanti, ma anche riguardanti il suo mondo lavorativo e la sua vita privata, ma con modestia. In una foto apparsa su instangram, Abbate ha mostrato com’era da giovane, riscontrando un notevole apprezzamento. Nell’immagine pubblicata appare serio e spensierato, e soprattutto giovanissimo, infatti lo scatto risale al 1992, come ha scritto Fulvio. “Non sono mai stato più così bello, eppure non serviva a niente, lei non mi amava”, ha riportato il giornalista in basso, ricordando i tempi addietro, quando era ancora nel pieno della giovinezza.

