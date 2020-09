GF Vip | Maria Teresa Ruta, dolorosa confessione: la rivelazione a distanza di anni, parole da brividi della conduttrice.

Questa sera ci sarà il debutto del Grande Fratello Vip, un’edizione questa che sembra essere davvero scoppiettante. Alla conduzione del programma Alfonso Signorini, che ha scelto come opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Il reality dopo tante titubanze, causa l’emergenza sanitaria che ha devastato il nostro Paese e tutto il mondo, partirà non senza porre una profonda attenzione a tutte le norme da rispettare. Sono molte le novità di questa nuova stagione televisiva, dopo che la precedente aveva avuto il suo proseguo con grosse difficoltà dovute proprio alla difficile situazione nazionale. Tra i concorrenti sarà presente anche Maria Teresa Ruta, per la popolare conduttrice non è la prima volta in un reality show. Infatti la donna ha partecipato anni fa a L’Isola dei Famosi e poi a Pechino Express, in coppia con Patrizia Rossetti. Anzi, la coppia televisiva ha persino vinto l’edizione di Pechino del 2016, un vero e proprio trionfo. Maria Teresa ha fatto una confessione dolorosa: la rivelazione arriva a distanza di 40 anni. Scopriamo insieme l’episodio che ha segnato la vita della conduttrice.

La nota conduttrice Maria Teresa Ruta sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà questa sera. La donna però non entrerà da sola, ma insieme a sua figlia Guenda, e ha raccontato di voler passare il tempo necessario con lei, dopo che negli ultimi anni non sono state sempre insieme. Maria Teresa ha vissuto un momento davvero delicato, che riguarda il suo passato.

La conduttrice è stata segnata da un episodio sconcertante, che ancora oggi a distanza di anni, tocca profondamente la sua persona. “Quando una donna viene colta di sorpresa, violentata, picchiata è devastante. Io ci ho messo 20 anni per tirare fuori questa vicenda drammatica. Mi vergognavo, mi sentivo colpevole. Questo dolore mi ha cambiato la vita”, ha raccontato la showgirl. Maria Teresa Ruta ha anche confessato che per anni ha indossato abitualmente i jeans e di aver usato un soprabito lungo, per evitare qualsiasi tipo di violenza. La conduttrice ha dichiarato: “Era il 14 agosto, non c’era nessuno, erano le 2 del pomeriggio. Avevo 19 anni. Ero inseguita da alcuni ragazzi, mi hanno rinchiusa in un portoncino, si sono eccitati e hanno pensato di divertirsi con me. Ho dato calci e pugni. Non sono riusciti a violentarmi”. La Ruta non ha nascosto di essersi difesa con tutte le sue forze durante l’aggressione e di essere svenuta per un pugno subito, finchè i ragazzi non sono scappati. Un episodio che ha segnato la sua vita e che a distanza di tantissimi anni la conduttrice ha voluto rivelare, per dare forza a tante donne che si ritrovano nella sua medesima situazione.

