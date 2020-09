GF Vip, Matilde Brandi è la prima ad entrare: impossibile non notare quel ‘dettaglio’ del suo look, ecco cosa indossa la splendida showgirl.

Il Grande Fratello Vip 5 è appena cominciato e già non mancano le prime emozioni. In studio un commosso Alfonso Signorini ha dato il benvenuto al pubblico in studio e a tutta la gente da casa, felice di poter ricominciare questa avventura a pochi mesi dalla quarta edizione del reality. Signorini ha subito accolto i suoi compagni di viaggio Pupo e Antonella Elia, che saranno gli opinionisti di questa attesissima edizione. Dopo aver spiegato le novità di quest’anno, compresa quella del ‘misterioso’ vip che utilizzerà il profilo Twitter della trasmissione per rispondere agli utenti e commentare i suoi compagni di viaggio. La prima concorrente a varcare la porta rossa questa sera è stata Matilde Brandi, bellissima come sempre. La showgirl e attrice è arrivata sulla passerella della casa con un look davvero da favola, lasciando tutti a bocca aperta per un particolare ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato. Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Eccovi accontentati!

GF Vip, Matilde Brandi è la prima ad entrare nella casa: look da favola, impossibile non notare quel ‘dettaglio’

La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata davvero col ‘botto’. In pochi minuti, infatti, non sono mancate le emozioni e addirittura le lacrime. Tutto è cominciato con Matilde Brandi, che è stata la prima concorrente a varcare la porta rossa, seguita poi da Fausto Leali e da Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Quando è arrivata sulla passerella antistante la casa del GF, MAtilde Brandi ha mostrato a tutti il suo splendido look, lasciando davvero tutti a bocca aperta. La ballerina e showgirl, infatti, indossa uno splendido abito nero lungo, con piume e pietre, che le dà una luce meravigliosa. Abbronzata e bellissima, Matilde si è fatta notare immediatamente da tutti per la sua eleganza e il suo fascino, ma c’è un ‘dettaglio’ che non è certo passato inosservato. Parliamo delle trasparenze del suo abito, che lascia intravedere le sue splendide gambe. Lo ha notato anche la regia del GF, che le ha subito dedicato una ripresa dal basso verso l’alto, mettendo in primo piano le sue gambe statuarie.

Il look di Matilde ha sicuramente colpito il pubblico, che non ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza e il suo corpo da urlo. E a voi piace il suo vestito?