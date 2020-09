GF Vip, il messaggio di Enock Barwuah per la famiglia di Willy Monteiro: parole da brividi del fratello di Mario Balotelli in diretta, ecco cos’è successo.

Non mancano le emozioni al Grande Fratello Vip, dove stanno cominciando ad entrare i primi concorrenti di questa attesissima quinta edizione. Dopo l’ingresso di Matilde Brandi, che si è presentata con un look splendido e ha avuto subito una sorpresa che l’ha commossa appena prima di entrare nella casa, sono arrivati Fausto Leali ed Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Bellissimo ed affascinante con il famoso calciatore, il giovane ha colpito tutti per il suo sorriso e la sua dolcezza, ricevendo anche i complimenti dell’opinionista Antonella Elia, che non è riuscita a trattenersi: “Sei più bello di Balotelli”, ha detto l’ex gieffina, facendo sorridere tutti i presenti. Subito dopo, però, si è passati dalla goliardia a un momento di serietà. Enock, infatti, ha voluto lanciare un importante messaggio prima di entrare nella casa, rivolgendosi alla famiglia di Willy Monteiro, il giovane ucciso a Colleferro: ecco le sue parole da brividi in diretta.

GF Vip, Enock Barwuah lancia un messaggio alla famiglia di Willy Monteiro: ecco le sue parole da brividi in diretta

Al Grande Fratello Vip è arrivato anche il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. Il giovane si è presentato dicendo che vuole affrontare questa esperienza anche per farsi conoscere come persona, per smettere finalmente di essere considerato solo ‘il fratello di…’. Alfonso Signorini lo ha presentato come una persona che non ha avuto una vita facile e che ancora oggi spesso deve combattere contro i pregiudizi e l’ignoranza di alcune persone. Partendo da questo discorso, è stato inevitabile un accenno al razzismo e all’ultimo gravissimo episodio di cronaca accaduto, ovvero la morte di Willy Monteiro, ucciso di botte all’uscita da un locale di Colleferro. Enock ha voluto mandare in diretta un messaggio alla famiglia della giovanissima vittima: “Mi stringo a loro”, ha detto, “non è possibile che nel 2020 accadano ancora queste cose. Giustizia per Willy!”, ha aggiunto Enock, che ha ricevuto gli applausi e l’approvazione di tutti i presenti.

Enock ha dimostrato grande sensibilità e dolcezza e ha colpito tutti con la sua semplicità. Riuscirà a farsi conoscere a 360 gradi durante il suo percorso nella casa? Beh, staremo a vedere!