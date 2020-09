Uno dei nuovi concorrenti del GF Vip è Pierpaolo Petrelli, modello e ballerino, che è fidanzato con una famosa showgirl di origini cubane: sapete di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Il GF Vip sta per tornare con un cast eccezionale tra cui troviamo Pierpaolo Petrelli, modello e ballerino, famoso per essere stato il primo velino di Striscia la notizia. Sapete chi è la sua ex compagna? Anche lei è un volto noto della tv. Scopriamolo! Pierpaolo Petrelli è nato a Potenza ed è un bellissimo ragazzo dal fisico statuario che ha subito calamitato l’attenzione del pubblico femminile fin dall’annuncio del suo prossimo ingresso nella casa. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, sfuggente anche sui social, ha collaborato ad un brano musicale dal titolo “Rondine”. Pierpaolo Petrelli è stato fidanzato con una splendida showgirl di origini cubane che abbiamo visto spesso in tv. Di chi si tratta? Ve lo riveliamo.

GF Vip, Pierpaolo Petrelli: chi è la compagna, volto noto della tv?

Pierpaolo Petrelli ha avuto una storia con Ginevra Lambruschi, anche lei influencer, che però si è conclusa in diretta tv. Tuttavia, la sua relazione più importante è stata quella con Ariadna Romero, bellissima showgirl e modella di origine cubana, volto noto della tv. Nel 2017 i due sono diventati genitori di uno splendido bambino, Leonardo. Ariadna Romero, classe 1986 nasce a Fomento, è diplomata al Liceo Scientifico e ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene nel 2009 con la partecipazione a Quelli che il calcio. Nel 2011 la vediamo alle prese con il primo film per il grande schermo, Finalmente la felicità al fianco del grande Leonardo Pieraccioni. La sua carriera decolla e prosegue con una serie di successi, come la partecipazione a Ballando con le stelle e il ruolo di madrina per la Coppa di Pallacanestro Maschile. Dopo essere stata una concorrente di Pechino Express, nel 2019 è una dei naufraghi per il reality L’Isola dei Famosi. Arianda Romero concilia il lavoro di showgirl con quello di modella e ha preso parte a diverse pubblicità. Inoltre, è spesso ospite del programma Rai condotto da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”. La ex fidanzata di Pierpaolo Petrelli è davvero di una bellezza che lascia senza fiato ed è sicuramente famosa tanto quanto lui. Eccola in uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da oltre centomila follower, dove la bella modella condivide immagini del suo lavoro e della sua vita personale.

La ex compagna di Pierpaolo Petrelli non è solo bellissima, ma ha dimostrato di avere un carattere solare e vivace che ha conquistato davvero il pubblico.