GF Vip, Stefania Orlando è una delle concorrenti del noto reality; spunta sui social una foto da ragazzina: “Avevo appena 18 anni”, immensa bellezza.

Stefania Orlando è una delle concorrenti donne che Venerdì 18 Settembre 2020 entrerà nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Stefania è una showgirl e conduttrice televisiva, e sebbene in questi ultimi tempi si è un po allontanata dagli schermi, tutti noi la ricordiamo per aver condotto sulla Rai il programma I fatti Vostri. La sua è una carriera iniziata tempi addietro, quando ha cominciato a lavorare come Valletta in Mediaset nel 1993 nel programma condotto da Claudio Lippi, Si o No. Da quel momento inizia varie collaborazioni per condurre diversi programmi in Mediaset. Tra il 2001 e il 2005 ha condotto il programma ‘il Lotto alle 8’. Nel 2017 ha condotto al fianco di Stefano Palatresi il pomeridiano ‘Buon pomeriggio estate’ in onda su Telenorba e Telenorba 24. Stefania si è sempre contraddistinta per la sua bellezza, ed ancora oggi incanta i fan sul suo social Instagram con degli scatti da urlo! Appassionata anche di musica, qualche tempo fa si è data anche alla produzione di alcuni singoli, qui puoi scoprire qualche curiosità in più su di lei.

GF Vip, Stefania Orlando: spunta una foto da ragazzina, una bellezza mozzafiato

A 53 anni la nota conduttrice sfoggia un fisico mozzafiato che non ha nulla da invidiare a nessuno. Numerosi sono gli scatti pubblicati da Stefania nel suo account Instagram, scatti fatti di forme esplosive e curve mozzafiato, e sono altrettanto numerosi i like ed i commenti di apprezzamento da parte degli oltre 190 mila seguaci. Ma la bellezza della cara Stefania, è quel tipo di bellezza che dura nel tempo. In uno scatto postato qualche settimana fa la showgirl si è mostrata alle prese con alcuni dei primi shooting fotografici ed indovinate quanti anni aveva?

Ebbene, una foto in bianco e nero di una giovane Stefania Orlando ad appena 18 anni alle prese con un servizio fotografico. Già di un’immensa bellezza! Potremo anche dire una bellezza d’altri tempi, uno scatto che riprende quel fascino che ha incantato milioni di telespettatori e che ancora oggi continua ad incantare! Diversi sono i commenti di apprezzamento che arrivano sotto il post, uno di questi è il commento di un utente che le dice :”Bellissima allora stupenda adesso” , e noi non possiamo che rifarci a queste parole, perché infatti Stefania Orlando continua a splendere ancora adesso a quasi 54 anni. Chissà se sotto i riflettori del Grande Fratello Vip non farà ancora parlare di sè. Lo scopriremo questo Venerdi, non mancate!