GF Vip, tra i concorrenti annunciati per la nuova edizione in arrivo questo autunno troviamo anche Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo italiano che ha raccontato un drammatico momento del suo passato.

Il GF Vip ha raccolto un cast di eccezione per la nuova edizione che andrà in onda questo autunno e tra i partecipanti spicca Tommaso Zorzi, che si è di recente confessato con un racconto drammatico sul suo passato. Scopriamo di più. Tommaso Zorzi è un influencer che conta oltre un milione di follower su Instagram, diventato famoso per la sua partecipazione a programmi come Riccanza e Pechino Express. Dopo aver studiato a Londra ed essersi rapportato a realtà diverse e molto moderne, Tommaso Zorzi è tornato in Italia dove ha pubblicato un libro in cui racconta, in modo romanzato, la sua vita privata. Figlio di una delle famiglie più ricche d’italia, tramite i social e in particolare su Instagram ha condiviso un racconto drammatico riguardo il suo passato che coinvolge proprio la sfera privata e il percorso che ha affrontato per accettare se stesso. Vediamo insieme cosa ha confessato Tommaso Zorzi nel suo post.

GF Vip, Tommaso Zorzi: la confessione sul drammatico passato

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua omosessualità fin da quando alcuni rumor ipotizzarono una storia tra lui e la bella Aurora Ramazzotti. Quando fu pubblicato il suo libro il giovane affermò che si trattava di una sorta di biografia dei vari fidanzati incontrati lungo il suo cammino. Di recente, con un post sul suo profilo Instagram, Tommaso Zorzi si è aperto con i suoi fan condividendo un messaggio in cui ha raccontato le difficoltà affrontate riguardo alla scoperta della sua sessualità. Nel post, scrive di essere stato consapevole fin da adolescente del proprio orientamento sessuale e di essersene vergognato moltissimo. In particolare, ricorda di quando prendeva lo scuolabus per andare a scuola e sperava che i ragazzi più grandi non lo prendessero in giro, ma si limitassero ad ignorarlo. Quando invece accadeva, Tommaso Zorzi ha dichiarato che era abituato a rimanere in silenzio senza ribattere. Nonostante questo, il giovane afferma che non ha mai pensato di cambiare la sua natura e la sua identità per piacere o essere accettato dagli altri. Ha concluso il suo post con una frase molto toccante in cui spiega che se potesse tornare indietro gli piacerebbe consolare il se stesso bambino e assicurargli che un giorno raggiungerà tutti i traguardi che si è prefissato. “Senza mai doversi nascondere un secondo”, ha scritto. Tommaso Zorzi ha mostrato una grande forza d’animo decidendo di condividere un momento così drammatico e difficile che ha dovuto affrontare.

La risposta dei fan non è mancata e hanno sommerso il giovane influencer di parole di supporto e apprezzamento.