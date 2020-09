Giulia De Lellis parla di Andrea Damante: le parole della famosa influencer sono state del tutto inaspettate.

Giulia De Lellis non ha ormai più bisogno di presentazioni: con gli anni è diventata una vera icona della moda e del make up in Italia. Abbiamo conosciuto l’influencer romana a Uomini e Donne: nel dating show si è presentata in qualità di corteggiatrice ed è proprio nel programma condotto da Maria de Filippi che ha trovato l’amore. Lei ed Andrea Damante si sono conosciuti negli studi Mediaset: sono entrambi al centro della cronaca rosa nelle ultime settimane per la loro storia. Sono in crisi, si sono lasciati oppure stanno ancora insieme? Finalmente la giovane influencer ha risposto chiaramente ad un fan che le ha chiesto di parlargli proprio di lui: ecco le parole di Giulia!

Giulia De Lellis a cuore aperto: l’inaspettata confessione sulla storia con Andrea Damante

Giulia De Lellis, come ben sappiamo, è una vera star sui social: seguita da milioni di utenti, regala ogni giorno qualcosa di sé di inedito. Proprio negli ultimi minuti ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Uno le ha chiesto ‘Pensi mai di tornare a vivere con la tua famiglia?‘. Le parole di GDL sono state commoventi: “Penso spesso a loro, mi mancano ogni giorno. Ho dei momenti dove soffro tanto, altri dove ho imparato a conviverci. Ma sono consapevole che purtroppo (o per fortuna) il mio lavoro mi ha portata lontana da loro. Solo fisicamente!“. Sappiamo quanto è legata alla sua famiglia l’ex volto noto di Uomini e Donne ma per seguire le sue passioni ed il suo lavoro ha dovuto fare una scelta e cioè andare a vivere da sola! Ovviamente ha specificato che si tratta di una lontananza ‘fisica’: la sua famiglia è sempre con lei, anche da lontano.

Il colpo di scena è arrivato quando l’influencer ha risposto ad una domanda che riguarda Andrea. ‘Ci parli di te e Andrea?‘. Giulia a cuore aperto ha confessato: “Con piacere…anche se questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto sia possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non siamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile”. L’ex di Uomini e Donne ha aggiunto che la distanza ed il tempo non cambierà mai alcuni legami: “Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia“.