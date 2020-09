Elisabetta Gregoraci non farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP questa sera: l’indiscrezione è arrivata da TvBlog pochissimi minuti fa.

E’ partita questa sera di 14 settembre una nuova edizione del Grande Fratello VIP: l’attesa è finalmente finita, i concorrenti sono pronti ad iniziare una nuova avventura nel reality più amato dagli italiani. Alfonso Signorini in questa quinta edizione è accompagnato da Antonella Elia, ex gieffina, ed il cantante Pupo, che abbiamo visto anche l’anno scorso sempre in qualità di opinionista: come sarà questa nuova stagione? Alcuni VIP hanno fatto già il loro ingresso nella casa di Cinecittà: Dayane Mello ha già infuocato il pubblico di Canale 5 lanciando una proposta ‘piccante’ nel suo video di presentazione. C’è una domanda però che si stanno facendo in tanti negli ultimi minuti e riguarda una famosa ed attesa concorrente. Tra i VIP che faranno parte della quinta edizione del GF VIP c’è anche Elisabetta Gregoraci e proprio questa sera avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa. Risulta assente questa sera, come tutti avranno notato, e TvBlog ha rivelato il perchè. Ecco il retroscena che riguarda la famosissima showgirl italiana.

Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci assente: spunta il retroscena

E mentre il Grande Fratello VIP va in onda e presenta i suoi concorrenti, arriva un retroscena che riguarda una delle protagoniste dell’edizione appena iniziata. Il portale Tv Blog ha da poco lanciato un’indiscrezione che riguarda l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello VIP. Dovevamo vedere questa sera la famosissima showgirl italiana ma purtroppo non sarà così: l’ex di Flavio Briatore, rivela il portale Tv Blog, non entrerà stasera nella casa di Cinecittà per motivi personali. Si legge che dovrebbe raggiungere i suoi prossimi coinquilini nella seconda puntata del reality che andrà in onda venerdì 18 settembre 2020, come sempre in prima serata su Canale 5. Cosa sarà successo ad Elisabetta Gregoraci? Restiamo in attesa di sapere altre informazioni sulla conduttrice calabrese.