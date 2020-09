I Fatti Vostri è tornato in onda il 14 Settembre e alla conduzione troviamo ovviamente Giancarlo Magalli che ha approfittato della prima puntata per mandare una nuova frecciatina alla ex collega, Adriana Volpe. Scopriamo i dettagli.

La guerra tra Magalli e Adriana Volpe va avanti ormai da tempo immemore ed è scandita da un attacco dopo l’altro. Risale ai tempi in cui erano co-conduttori del programma I Fatti Vostri. Una vera e propria battaglia a colpi di battute velenose, insinuazioni, momenti di scuse e comunicazioni ufficiali. Ricordiamo che uno dei momenti più delicati della faida ci fu quando Adriana Volpe rivelò in diretta l’avvicinarsi del settantesimo compleanno del collega che non reagì affatto bene alla cosa. Da qui nacque una discussione in cui i due dichiararono reciprocamente cosa pensavano l’una dell’altro. Nonostante siano passati anni la situazione non si è distesa affatto tra i conduttori, come dimostrano gli sviluppi recenti. Giancarlo Magalli, qualche tempo fa, condivise un post in cui prendeva in giro, senza fare nomi ovviamente, i bassi ascolti di un programma condividendo il risultato dell’audience. La frecciata era diretta ovviamente al nuovo programma condotto da Adriana Volpe che, nonostante la cancellazione del post da parte del collega, replicò a viso aperto sui propri social. La conduttrice ci tenne a dichiarare che non sarebbe più rimasta in silenzio di fronte agli attacchi ricevuti. Magalli, che è tornato in tv alla conduzione de I Fatti Vostri, sembra aver gettato le basi per un’altra schermaglia a causa del nuovo attacco alla collega. Vediamo di cosa si tratta.

I Fatti Vostri, nuovo attacco di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe.

A I Fatti Vostri, introducendo la nuova co-conduttrice, Samanta Togni, Giancarlo Magalli ha commentato che il cast della trasmissione è molto cambiato, evidente riferimento alla ex collega Adriana Volpe. Ha poi continuato affermando che alcune persone non hanno preso bene l’alternarsi dei conduttori nonostante fossero stati al comando per diversi anni, spiegando che, invece, è una prassi normale accaduta anche a lui. In modo scherzoso ma incisivo, Giancarlo Magalli ha dichiarato: “Magari torneranno quando sarò morto”, riferendosi sia ad Adriana Volpe sia a Marcelli Cirilli, anche lui escluso dal cast nel 2017 che hanno sempre visto nel conduttore uno dei responsabili del loro allontanamento. Non c’è pace, dunque, per i due conduttori che sembrano non riuscire a mettere fine ad una guerra che va avanti da moltissimo tempo.

Ricordiamo che I Fatti Vostri quest’anno festeggia i trent’anni di messa in onda e pare che ci saranno moltissime novità per il pubblico.