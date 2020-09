Ilary Blasi, un ‘addio’ forzato: solo i follower possono aiutarla

È di pochissime ore fa un vero e proprio addio forza di Ilary Blasi: solo i suoi carissimi ed affezionati followers possono aiutarla.

Uno spiacevole evento come questo, ammettiamolo, Ilary Blasi non poteva non condividerlo con i suoi sostenitori. Abituata, ormai, a condividere ogni cosa con loro, pochissimi istanti fa, l’ex letterina di Passaparola non ha potuto fare a meno di renderli partecipi anche di questo ‘addio’ forzato. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della famiglia Totti mentre era alle prese con un piccolino topolino in casa. Adesso, invece, vi parliamo di una versione di Ilary completamente diversa dal solito. Ovvero, quella legata al mondo casalingo. Sappiamo benissimo che, oltre ad essere una bravissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva, la Blasi è anche un’ottima moglie, mamma e, soprattutto, donna di casa. È proprio per questo motivo che, in seguito a questo brutto inconveniente, lei non può fare a meno di essere davvero triste. Cosa è realmente successo? Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Tuttavia, la conduttrice romana sente ugualmente la necessità di porre rimedio al ‘disastro’, chiedendo aiuto ai suoi sostenitori. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, ‘addio’ forzato: l’inconveniente, poi la richiesta di aiuto ai suoi followers

Da ottima donna di casa, Ilary Blasi è realmente ‘triste’ ed amareggiata per la rottura di un elettrodomestico presente all’interno della sua casa. Sappiamo benissimo che, dati i tempi che corrono, il loro utilizzo è sempre più indispensabile nella abitazioni di ciascuno di noi. Soprattutto se si vogliono ottimizzare i tempi delle pulizie. Per questo motivo, ogni volta che si rompe uno di questi aggeggi elettronici, diciamoci la verità, si sviluppa una vera e propria ‘catastrofe’. Lo sa bene la conduttrice romana. Che, pochissimi istanti fa, ha reso partecipi i suoi sostenitori di questo vero e proprio ‘addio’ forzato. Da quanto traspare dalle sue immagini, condivise attraverso il suo canale social, l’asciugatrice, infatti, sembrerebbe proprio che l’asciugatrice l’abbia abbandonata. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa abbia determinato la sua rottura, fatto sta che la bellissima moglie di Francesco Totti ha un disperato bisogno di porre rimedio all’inconveniente.

È proprio con questa immagine che ritrae in primo piano l’asciugatrice, la scritta ‘addio’ e la canzone malinconica in sottofondo che Ilary Blasi ha annunciato questo spiacevole inconveniente casalingo. Nonostante questo, però, non si è affatto persa d’animo. Ed, immediatamente, ha voluto provvedere a porre rimedio. Come? Semplice: chiedendo aiuto ai suoi sostenitori.

Insomma, sembrerebbe proprio che Ilary Blasi non possa fare a meno dell’asciugatrice. D’altra parte, parliamoci chiaro, ha più che ragione. In previsione dell’inverno, delle temperature rigide e della pioggia, l’elettrodomestico è più che importante per un’ottima donna di casa.

