Ilary Blasi, “Sai che in questa casa c’è una donna incinta?”: Totti rimane senza parole, poi la conduttrice pubblica anche l’ecografia, ecco cosa sta succedendo.

Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate dal pubblico. Oltre a essere super seguita durante i suoi programmi televisivi, è anche molto popolare sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta ben 1 milione e mezzo di followers. Numeri importanti, che dimostrano il suo enorme successo. Simpatica, genuina e bellissima come poche, Ilary si diverte molto a usare i social, dove condivide diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Non mancano, sul suo profilo, scatti mozzafiato, in cui la conduttrice mette in evidenza il suo corpo da urlo e la sua incredibile eleganza. Ma la cosa che più diverte i followers di Ilary, sono i suoi siparietti familiari, in particolare quelli con il marito Francesco Totti, con cui si scambia spesso anche dei commenti imperdibili. I due formano davvero una splendida coppia e insieme hanno costruito una famiglia davvero invidiabile. Poco fa la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con delle nuove storie Instagram in cui ha fatto un annuncio molto speciale: “Sai che in questa casa c’è una donna incinta?”, ha detto, lasciando Totti senza parole. Scopriamo insieme a chi si riferiscono le sue parole.

Ilary Blasi, “Sai che in questa casa c’è una donna incinta?”: Totti rimane senza parole, cos’è successo

Ilary Blasi è sempre molto presente e attiva sui social e spesso condivide con i suoi fan notizie e annunci importanti. Proprio com’è successo poco fa, quando la conduttrice ha dato ai suoi followers una notizia bellissima, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Mentre era a tavola con la sua famiglia, Ilary ha ripreso suo marito Francesco Totti e gli ha detto: “Sai che in questa casa c’è una donna incinta?”, lasciandolo davvero senza parole.

A chi si riferiva la Blasi? E’ forse incinta del suo quarto figlio? La risposta è no, anche se per molti sarebbe stata una notizia davvero splendida. La conduttrice, infatti, si riferisce a un’altra componente della sua famiglia. Avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei, la gatta Paola, alla quale la conduttrice è legatissima.

Dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza in casa Totti, Ilary ha voluto condividere con i suoi followers anche il video del momento in cui Paola si è sottoposta alla sua ecografia.

Insomma, è un momento davvero bellissimo per la conduttrice, che presto diventerà ‘mamma’ di tanti piccoli gattini. Siete contenti per questa notizia?