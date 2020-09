Laura Chiatti si mostra su Instagram in abito da sera: l’attrice alza il vestito e mostra a tutti un dettaglio inaspettato, date un’occhiata.

E’ una delle attrici più belle ed amate in Italia: Laura Chiatti da anni incanta il pubblico cinematografico con i suoi ruoli nei più famosi film italiani come ‘Ho voglia di te’ ed anche in tv. Laura ha recitato in serie televisive come Carabinieri, Incantesimo, Don Matteo. La moglie di Marco Bocci e mamma di Enea e Pablo è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram è seguito da un milione di utenti! Con i suoi fan la Chiatti condivide il suo quotidiano ma non solo: incanta tutti con la sua immensa bellezza attraverso selfie. Proprio pochi minuti fa si è scattata una foto allo specchio: indossa un meraviglioso abito dorato. C’è un dettaglio sul suo corpo che forse nessuno conosceva: date un’occhiata al post!

Laura Chiatti in abito da sera: alza il vestito e mostra un dettaglio inaspettato

Laura Chiatti poche ore fa ha aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post. La famosa attrice si è scattata una foto allo specchio per mostrare a tutti il suo look elegante ma non solo! Indossa un abito lungo dorato ma ai suoi fan ha fatto notare un dettaglio sulla gamba: la moglie di Marco Bocci ha alzato il vestito per mostrare a tutti il tatuaggio che ha proprio lì! Guardate il post:

Subito pieno di like e di commenti per la splendida attrice: “Sei bellissima”, “Sei la più bella di tutte”, “Sei l’essenza della femminilità ! Charme puro” sono alcuni dei complimenti ricevuti. Qualcuno le chiede quando tornerà al cinema: in attesa di rivederla presto sul grande schermo, i fan possono comunque seguirla ed ammirarla sui social.