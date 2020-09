Nel corso della prima puntata di Live-Non è la D’Urso si è sentita in diretta televisiva una voce fuoricampo: ecco tutti i dettagli.

Bisogno ammetterlo: per il suo ritorno in prima serata, Barbara D’Urso ha regalato una serata davvero pazzesco. Sapevamo perfettamente, infatti, che la prima puntata di Live sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Gli ospiti, come consueto, sono stati diversi e, soprattutto, più che incredibili. A partire, quindi, da Lucia Azzolina. Fino a Gina Lollobrigida e Fabrizio Corona. Ciascuno di loro, infatti, si è raccontato alla padrona di casa senza troppi problemi. Ovviamente, non sono affatto mancati i colpi di scena. Uno di essi, ad esempio, è avvenuto durante il momento dedicato alla immensa attrice e al suo assistente. È proprio in quest’occasione che, dopo aver visionato un filmato che riproponeva la Lollobrigida all’interno della casa del Grande Fratello nel 2018, si è sentita chiaramente una voce fuoricampo. Ecco di che cosa parliamo.

Live, spunta una voci fuoricampo: cos’è successo in diretta

Era il 2018 quando Barbara D’Urso, al timone dell’edizione classica del Grande Fratello, ha avuto come ospite l’immensa Gina Lollobrigida. Entrata nella casa più spiata d’Italia per salutare tutti gli inquilini, l’attrice non ha perso occasione di potere dare loro qualche piccolo consiglio. Un’esperienza, quindi, davvero magica ed emozionante. Che, per questo motivo, la padrona di casa non poteva fare a meno di nominare nel corso della prima puntata di Live. ‘Ero così felice che tu entrassi nella casa del GF. Bello, no? È divertente, un’esperienza strana’, dice la padrona di casa alla Lollobrigida. Immediata è stata la risposta dell’attrice: ‘Si, comunque è una trasmissione interessante’. Ecco. È proprio dopo quest’affermazione della star che si sente chiaramente una voce fuoricampo. Dapprima, infatti, si sente una risata e poi, su richiesta, le seguenti parole: ‘Una trasmissione interessante, mai sentito’.

A dire queste parole, è stato proprio Alessandro Cecchi Paone. Che, incalzato dalla domanda di Alda D’Eusanio, si è lasciato andare a delle parole che non sono affatto passate inosservate.