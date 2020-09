Matilde Brandi, gravissimo lutto per l’ex concorrente del GF Vip: è morto il padre Pietro: “Sei stato un guerriero e anche alla fine non hai mai mollato”, parole da brividi dell’attrice su Instagram, ecco il suo messaggio.

Da questa sera, Matilde Brandi sarà uno dei concorrenti ufficiale del Grande Fratello Vip. Eppure, davvero in pochissimi sanno che, pochissimi mesi fa, è stata colpita da un gravissimo lutto. Sappiamo benissimo che la bella Matilde è un personaggio molto apprezzato dal pubblico per il suo talento e per la sua incredibile bellezza. Sempre molto attiva sui social, dove conta quasi 300mila followers, Matilde poco fa ha condiviso con i suoi fan un enorme e terribile dolore, quello per la morte di suo padre Pietro. L’attrice ha condiviso un lungo messaggio pieno d’amore sul suo profilo Instagram, commuovendo tutti: ecco le sue parole.

Matilde Brandi, morto il padre Pietro: messaggio da brividi dell’attrice su Instagram, “Sei stato un guerriero”

Matilde Brandi ha voluto condividere con i followers di Instagram il dolore per la perdita di suo padre. Solo un anno fa, come da lei stessa specificato nel post, la morte di sua madre. “Hai voluto raggiungere mamma”, scrive la showgirl, che ha dedicato al suo papà un post carico di emozione, dolore e orgoglio per la persona che era. In un momento come quello che l’Italia sta vivendo, in cui non è possibile celebrare nemmeno un funerale a causa dell’emergenza Coronavirus, lo strazio è ancora maggiore per la Brandi, che sottolinea quanto sia ‘disumano’ non poter nemmeno condividere il dolore per la perdita di un congiunto nelle forme che da sempre abbiamo utilizzato. “Sei stato un guerriero e fino all’ultimo hai lottato con grande lucidità e dignità, senza mai farci capire che stavi soffrendo, per non farci stare male”, scrive ancora Matilde.

“Mi Mancherà tutto di te”, prosegue poi il messaggio della showgirl, che si è mostrata estremamente orgogliosa per l’educazione e la dignità di suo padre, mandandogli un messaggio pieno d’amore.