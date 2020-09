Olio e succo di limone: sapete quanti benefici sono in gradi di portare questi due ingredienti al nostro organismo? Ve li sveliamo noi!

Olio di oliva e succo di limone, due ingredienti che in casa non mancano mai! Addirittura c’è chi ha un ulivo ed una pianta di limoni nel proprio giardino per averli sempre freschi e non farseli mai mancare! Indispensabili nei piatti che portiamo in tavola, questi due ingredienti sono altrettanto importanti per la cura del nostro corpo e per il benessere del nostro organismo. Scopriamo insieme come utilizzare e combinare al meglio questi due prodotti per ottenere grandiosi risultati! Il limone in particolare è molto utilizzato anche nelle pulizie casalinghe: scopri anche perché è importante utilizzare limoni in casa!

Olio di oliva e succo di limone: i benefici per il nostro organismo ve li sveliamo proprio qui, date un’occhiata!

Sono innumerevoli gli utilizzi che si possono fare del succo di limone e dell’olio d’oliva per ottenere un effetto detox sia dentro che fuori! Combinandoli insieme infatti, costituiscono dei rimedi naturali che possono contribuire a migliorare la nostra salute. Vediamo come:

combinati insieme ed assunti a digiuno, questi ingredienti ci aiutano a COMBATTERE LA STITICHEZZA ed il problemi legati alla digestione, grazie alle proprietà dell’olio che agisce come un naturale lassativo ed il succo di limone che agisce come purificante.

ed il problemi legati alla digestione, grazie alle proprietà dell’olio che agisce come un naturale lassativo ed il succo di limone che agisce come purificante. Sapevate che questi ingredienti aiutano a MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE ? ebbene si, grazie alle numerose proprietà antiossidanti di entrambi, possiamo evitare la formazione di vene varicose.

? ebbene si, grazie alle numerose proprietà antiossidanti di entrambi, possiamo evitare la formazione di vene varicose. Per i numerosi antiossidanti che contengono, uno degli effetti sicuramente più riconosciuti ad ambedue i prodotti è quello di RALLENTARE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO CELLULARE

Non dimentichiamo la possibilità di poter ricorrere all’utilizzo dell’olio di oliva e del succo di limone per MIGLIORARE LA QUALITA’ E L’ASPETTO DELLE NOSTRE UNGHIE quando queste si spezzano e si sfaldano facilmente e DEI NOSTRI CAPELLI per combattere la comparsa della forfora.

quando queste si spezzano e si sfaldano facilmente e per combattere la comparsa della forfora. Ed ancora le proprietà di brucia grassi del limone e i grassi buoni contenuti nell’olio ci aiutano a favorire la DIMINUZIONE DEL COLESTEROLO CATTIVO

L’azione purificante del limone è particolarmente indicata quando abbiamo la necessità di “disintossicare” il nostro organismo dalle scorie dei cibi che ci concediamo il sabato sera per esempio.

Sono tanti quindi i benefici che Olio e Limone portano al nostro organismo, scopriamo come preparare il nostro Elisir: vi serviranno

Mezzo cucchiaio di olio di oliva Mezzo cucchiaio di succo di un limone appena spremuto

Dovrete unire e mescolare i due ingredienti ed assumerlo 3 volte a settimana al mattino, prima della colazione. Ricordate di non eccedere con le quantità di olio che utilizzate in una giornata, altrimenti questo potrebbe portare conseguenze diverse da quelle sperate! Ricordate soprattutto di seguire un alimentazione sana ed equilibrata, che non sia fatta di eccessi, e soprattutto non seguite diete Fai da Te, ma affidatevi sempre al consiglio di un esperto!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui