Il famoso calciatore è diventato papà per la terza volta: ad annunciarlo è stato il diretto interessato, vera e propria splendida notizia.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria splendida notizia, c’è da ammetterlo. Proprio pochissime ore fa, il famosissimo calciatore non ha potuto fare a meno di annunciare a tutti i suoi numerosi sostenitori di essere diventato papà per la terza volta. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, ha voluto immediatamente condividere con i suoi followers. D’altra parte, sono sempre loro che, in diverse occasioni, gli hanno dimostrato un affetto e una stima davvero incredibile. L’annuncio, infatti, è arrivato soltanto pochissime ore fa. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, è stato letteralmente ‘bombardato’ di likes e, soprattutto, di commenti di congratulazioni. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Prima di svelarvi dettagliatamente a chi ci riferiamo, vi vogliamo ‘incuriosire’ un po’ e lasciarvi qualche piccolo indizio: è un vero e proprio bomber di calcio ed ha giocato in diverse squadre della Serie A. Ecco tutti i dettagli.

È papà per la terza volta, l’annuncio a sorpresa del calciatore

È diventato papà per la terza volta, Edin Dezko. Ebbene si. Dopo la nascita dei primi suoi due figli, il bomber di Serie A si accinge ad aggiungere un nuovo posto nella sua famiglia. A dare che questo splendido annuncio a tutti suoi numerosi ed accaniti sostenitori è stato il diretto interessato. Proprio pochissime ore fa, l’attuale calciatore del Cagliari ha condiviso, attraverso il suo canale social ufficiale, una dolcissima foto della sua compagna con in braccio la piccolina appena nata. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la notizia è davvero splendida. Anche perché, ammettiamolo, la nascita di un bebè rappresenta sempre un evento davvero grandioso. Sarà proprio per questo motivo che il giocatore bosniaco, prontamente, ha voluto condividere la notizia con i suoi fan. Che, dal canto loro, non hanno perso occasione di poter dimostrargli tutto il loro affetto.

Appena condivisa, infatti, la foto della nascitura in braccio a sua moglie Amra, la reazione dei suoi sostenitori non si è affatto fatta attendere. Sono state, infatti, davvero tantissime le persone che, appena saputo della nascita della terza figlia di Edin Dzeko, hanno voluto porgergli le più sentite e sincere congratulazione. Vi assicuriamo, il post in questione su Instagram è stato letteralmente bombardato di likes e commenti. A partire, quindi, dai suoi sostenitori. Fino ai suoi ex compagni di squadra. Tra cui, da buon ex capitano giallorosso, anche Francesco Totti.

