Di risposta ad un attacco da parte di un suo followers, Sonia Bruganelli ha rivelato di avere diritto all’eredità: ecco cosa è successo.

Non ha affatto bisogno di presentazioni, Sonia Bruganelli. Moglie di Paolo Bonolis e mamma a tempo pieno dei loro tre figli, la romana è anche un’abilissima imprenditrice e proprietaria di un’agenzia di scouting. Insomma, una vita pienissima, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altro, la stessa Sonia non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, la bellissima Sonia è oggetto di polemiche e critiche. In precedenti occasioni, infatti, è capitato anche di essere stata accusata di ostentare la loro ricchezza. Insomma, delle accuse belle e buone. Contro le quali, però, la romana non si è mai persa d’animo nel rispondere. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, di risposta ad un commento da parte di un suo utente Instagram, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto senza filtri. E, soprattutto, con una chiara nota ironica. ‘Ho diritto all’eredità’, ha scritto Sonia. Ma ecco cos’è successo esattamente.

Sonia Bruganelli: ‘Ho diritto all’eredità’, cos’è successo

Proprio pochissime ore fa, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto, sul suo canale social ufficiale, mentre si rilassa in un’immensa vasca da bagno a causa del suo mal di reni. Uno scatto molto semplice e ‘minimal’, c’è da ammetterlo. Ma che, purtroppo, è stato ugualmente preso di mira da parte di un utente Instagram.

Questa è la foto che, pochissime ore fa, Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato i suoi sostenitori. ‘Adda campa 100 anni Paolo’, si legge a corredo dello scatto. Ed è proprio a questo particolare commento che, con una chiara nota ironica che da sempre la contraddistingue, ha risposto: ‘In realtà, ho diritto all’eredità’.

Insomma, uno scambio di battute davvero divertente, no? Ma cosa ne penserà Paolo Bonolis di tutto ciò?

