Tik Tok, quanto guadagnano le influencer? Non immaginereste mai le cifre: la classifica delle più pagate.

E’ senza dubbio l’applicazione del momento, ha acquisito grande fervore in pochissimo tempo. TikTok è il nuovo social network che ha preso il controllo assoluto di internet. L’applicazione è disponibile in 34 lingue, ed ha ogni giorno 150 milioni di utenti attivi. Arriva dalla Cina, ed è stata creata nel settembre del 2016. È nata come una piattaforma di video musicali amatoriali, fino ad allargare poi i suoi confini anche a video brevi. Coloro che utilizzano questa nuova piattaforma cercano di dare libero sfogo all’immaginazione. Questa applicazione ospita lavori creativi in forma di video che contribuiscono a donare un’esperienza divertente e rivelatrice. Consente agli utenti che decidono di usarla di guardare clip musicali, creare brevi clip fino a un massimo di 60 secondi, ma soprattutto è possibile modificare e aggiungere un numero illimitato di effetti speciali in modo molto semplice e veloce. Un vero e proprio divertimento, diventato negli anni un fattore di successo per numerosi utenti ed influencer, che hanno ottenuto grazie a questa piattaforma una fama incredibile, e i guadagni non sono certo da disprezzare, le cifre sono esorbitanti. Scopriamo insieme la classifica delle influencer più pagate su Tik Tok.

Tik Tok è una piattaforma nata nel 2026 per poter creare video musicali amatoriali, ma nel corso di questi ultimi anni ha allargato le sue vedute. La musica di cui dispone TikTok sull’applicazione è molto ampia, con una grande varietà di stili. E’ possibile per gli utenti che iniziano ad utilizzarla di guardare clip musicali, e creare anche video fino a un massimo di 60 secondi, ma soprattutto è possibile modificare e aggiungere un numero illimitato di effetti speciali. Grazie a questa applicazione è possibile dare libero sfogo all’immaginazione e avere molteplici opportunità a disposizione. Molti sono i dubbi sui possibili guadagni che avvengono con questa nuova piattaforma, ed oggi vi sveleremo una classifica delle influencer più pagate su TikTok.

La classifica stilata da Forbes ha elencato una serie di influencer dai guadagni esorbitanti. Al primo posto tra le influencer più pagate del social cinese è Addison Rae, con 5 milioni di dollari l’anno. L’elenco riportato vede primeggiare le donne, mettendo in luce una forte supremazia femminile. La Rae a soli 19 anni occupa la prima posizione, è una ballerina della Louisiana e ha conquistato i 60 milioni di follower con movenze twerk, una sua linea di make-up e numerosi accordi con American Eagle e Spotify. Al secondo posto si posiziona Charli D’Amelio, grazie ai suoi video diventati mediatici è riuscita con i suoi alti guadagni a comprare una casa a Los Angeles, a soli 16 anni. Il suo guadagno si aggira intorno ai 4 milioni di dollari all’anno. Al terzo posto c’è sua sorella, Dixie D’Amelio, testimonial di brand di cosmesi e abbigliamento, con cifre che toccano quasi i 3 milioni di dollari, esattamente 2,9 milioni. Loren Gray si posiziona al quarto posto nella classifica delle influencer più pagate, con i suoi 2,6 milioni di dollari ogni anno. La ragazza ha prodotto otto singoli, senza essere affiancata da nessun agente o manager e ha intrapreso accordi con diverse importanti multinazionali. Al quinto posto troviamo invece Josh Richards, il primo nome maschile a comparire nella classifica, con i suoi 1,5 milioni di dollari all’anno. Tra le influencer note su Tik Tok ci sono anche presenze italiane, come Elisa Maino e Virginia Montemaggi, rispettivamente con 5,4 milioni di follower la prima e 4,9 milioni Virginia. Tale classifica è stata stipulata da Forbes, stimando gli utili al lordo delle imposte che queste star del web hanno ottenuto dal 30 giugno 2019 fino al 30 giugno del 2020.

