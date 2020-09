Uomini e Donne, arriva il primo durissimo scontro in studio: volano scintille e paroloni tra la tronista e una delle corteggiatrice, cos’è accaduto

Lo sappiamo benissimo tutti, Uomini e Donne negli ultimi anni è diventato una sorta di trampolino di lancio per tutti quei ragazzi che nella vita desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo. Ma non per tutti è così, per molti il programma rappresenta ancora un’esperienza autentica per poter incontrare una persona speciale, con cui poter condividere la propria vita… Sono infatti molte, le coppie uscite dal dating show hanno messo su famiglia, si sono sposate. Alcuni di questi ex protagonisti sono ancora amatissimi e seguitissimi dal pubblico, che adesso grazie ai social riescono a sentirsi sempre in contatto con loro. In ogni caso, ad oggi, nonostante le molteplici restrizioni imposte dal Covid, ci troviamo ad assistere nuovamente ad una emozionante ed avvincente ediizone del Dating show più famoso di sempre. I nuovi protagonisti, sono ragazzi non noti al mondo dello spettacolo e della televisione, e questo è piaciuto e non poco ai telespettatori che aspettavano questo momento da diverso tempo.

Uomini e Donne, primo scontro in studio: scintille tra la tronista e una corteggiatrice

Nelle ultime edizioni infatti spesso il pubblico si è lamentato per i tronisti già visti e rivisti all’interno del programma e che in alcuni casi hanno fatto si che il programma risultasse essere poco autentico. C’è da dire che i nuovi tronisti hanno portato una ventata di aria fresca negli studi Elios di via Tiburtina e che Maria sembra esserne davvero entusiasta. Peccato però che oggi siano iniziati i primi screzi in studio, tra tronisti e corteggiatori…

In particolare infatti Davide dimostra di essere rimasto piuttosto deluso dall’atteggiamento di Eleonora durante l’esterna. Tra i due sembra non esserci affatto del feeling, il che genera non poche risate in studio. Nonostante tutto però il ragazzo decide di non eliminare la corteggiatrice, e provare a fare meglio. A esporsi su quanto accaduto ci pensano Marzia e Selene. In particolare Selene attira l’attenzione nel momento in cui chiede a Davide se preferisca le ragazze che non sono acqua e sapone? Di fronte a questa domanda reagisce Jessica Antonini. La tronista sbotta e disapprova il commento di Selene. La tronista le ricorda infatti che nello studio sono tutte molto truccate e preparate, quindi non sarebbe un commento da fare!