Vanessa Incontrada ha effettuato un cambio look drastico: l’attrice dovrà interpretare un nuovo personaggio ed ha cambiato taglio di capelli

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana. Il padre è italiano, romano della Garbatella con origini un po’ napoletane e un po’ calabresi. La mamma invece è spagnola. Vanessa è cresciuta tra Barcellona e Follonica, mentre nel 1996 si è trasferita stabilmente a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modella. Ha esordito in televisione nel 1998 con il programma televisivo Super, condotto fino al 2000. Il debutto sul grande schermo, invece, arriva nel 2003, quando Pupi Avati la sceglie come protagonista femminile del film Il cuore altrove, dove recita con Neri Marcorè. Per la sua interpretazione, durante il Festival di Fiano, le viene conferito il premio come giovane attrice emergente. Il successo della Incontrada poi sale alle stelle grazie al programma televisivo Zelig, condotto insieme a Claudio Bisio. La spagnola è stata protagonista anche di tantissime serie tv di successo, come Un’altra vita, Non dirlo al mio capo, Scomparsa e Come una madre.

Vanessa Incontrada, cambio look drastico: la foto

Nuovi progetti all’orizzonte per la Incontrada. L’attrice spagnola naturalizzata italiana sarà protagonista con Ostaggi, film di Eleonora Ivone. Prima di partire alla volta di Rende, cittadina della Calabria in cui verrà allestito il set, la showgirl spagnola ha attuato un drastico cambiamento al look. Il personaggio femminile, infatti, prevedeva un taglio di capelli diverso rispetto a quello della Incontrada. L’attrice dunque ha dato un taglio netto ai suoi capelli, accorciandoli di molto, e poi è diventata mora. La Incontrada, però, ha voluto precisare tra le stories di Instagram: “Questo colore è per il film, poi tornerò bionda, perchè è il mio colore”.

Il personaggio della Incontrada si chiama Ambra, mentre il personaggio maschile sarà interpretato da Gianmarco Tognazzi.