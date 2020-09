Ascolti Tv lunedì 14 settembre: la prima puntata del Grande Fratello Vip non decolla e parte basso.

La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata trasmessa ieri lunedì 14 settembre, anche quest’anno il noto reality è condotto da Alfonso Signorini, che ha scelto come suoi opinionisti due personaggi eccezionali Pupo e Antonella Elia, quest’ultima molto voluta dal presentatore. La diretta di ieri è iniziata con un tributo per i 20 anni trascorsi dalla prima edizione della trasmissione, al principio dedicata solo a personaggi sconosciuti. Nel corso della puntata sono stati presentati alcuni dei concorrenti della nuova edizione, mentre gli altri faranno il loro ingresso in casa venerdì. Le sorprese non sono mancate e anche le rivelazioni, che hanno animato la prima puntata del reality, diversi sono stati anche gli scontri, seppure molti scherzosi e altri più pungenti. A quanto pare però la puntata di ieri del Grande Fratello Vip non ha avuto un forte decollo, come molti si aspettavano. Scopriamo insieme i numeri degli ascolti.

Ascolti tv lunedì 14 settembre: il Grande Fratello Vip parte basso

Ieri è andata in onda la prima scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip, un’edizione tanto attesa, dopo che la precedente aveva avuto difficoltà a concludersi, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e tutto il resto del mondo. Una situazione che scosse terribilmente i concorrenti, ma che alla fine è riuscita a portare alla vittoria la bellissima Paola Di Benedetto. A quanto pare però la puntata di ieri non ha avuto un forte decollo, non almeno arrivando a compiacere le aspettative di tutti.

Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello Vip andato in onda lunedì 14 settembre ha tenuto incollati davanti alla televisione 2.833.00 spettatori, con uno share del 18.99%. Ricordiamo che la prima puntata del GF Vip 4, l’8 gennaio 2020, condotta dallo stesso Signorini superò il 20% di share, con ben 3.4 milioni di spettatori. Sembra proprio che Alfonso Signorini non sia riuscito a battere se stesso, anzi, il debutto di ieri è posto tra i peggiori tra tutte e cinque le edizioni.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui