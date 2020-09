Astrologia, a quali segni appartengono gli uomini più tossici

Secondo l’astrologia, esisterebbero degli uomini più tossici nelle relazioni. Divertitevi a scoprire a quali segni appartengono.

E’ ovvio che ogni persona è un mondo a sé e che sia sbagliato “fare di ogni erba un fascio” come si suol dire, ma è divertente a volte prendere in considerazione anche l’astrologia e scoprire quali sono le caratteristiche comuni ai vari segni zodiacali. Oggi vogliamo parlarvi dello zodiaco per quanto riguarda l’universo maschile: sapevate che, secondo le stelle, ci sarebbero uomini più tossici nelle relazioni d’amore rispetto ad altri e che ciò dipenderebbe dal segno di appartenenza? Bene, per gli appassionati dell’oroscopo, sembrerebbe proprio di sì. Scopriamo allora di quali segni si tratterebbe.

Astrologia, quali sarebbero gli uomini più tossici secondo il loro segno

In questa classifica troviamo al primo posto lo Scorpione: gli uomini di questo segno sono molto appassionati ma hanno troppo bisogno di controllo. Sarebbero anche dei grandi manipolatori e non sono propensi a manifestare le loro emozioni, nascondendosi dietro atteggiamenti di freddezza. Il secondo posto della classifica lo occuperebbero gli uomini del Leone: smania di controllo, arroganza e una gentilezza usata solo per secondi fini, questi sarebbero i loro maggiori difetti, secondo l’astrologia. Certamente affascinanti, ma troppo egoisti. L’uomo Ariete sarebbe invece parecchio irascibile, soprattutto quando non riesce ad ottenere quello che vuole. Essendo molto lunatici, mandando facilmente in confusione chi gli è accanto. Eccessivamente impulsivi, sanno chiedere scusa solo dopo aver sbagliato. I maschietti del segno del Capricorno sarebbero un po’ saccenti e difficilmente riconoscerebbero i propri errori.

Abbastanza manipolatori, quando vogliono qualcosa gli uomini Capricorno sono disposti a tutto per ottenerlo, senza dare troppo peso all’etica.

Che ve ne pare di questa classifica? Vi rispecchiate in queste caratteristiche o secondo voi non c’è nulla di vero in tutto questo? E quali altri segni zodiacali aggiungereste all’elenco?

