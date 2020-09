Ballando con le Stelle, scatta il bacio tra due amatissimi protagonisti: fan in visibilio per la scena inedita, nessuno se lo sarebbe mai spettato

Ballando con le Stelle, arrivato ormai alla 14 esima edizione e non smette di appassionare milioni di telespettatori, che ogni anno seguono accaniti la competizione. Il talent show,tra i più fortunati, insieme ad Amici e X-Factor, è andato in onda per la prima volta nel marzo del 2005 e da allora non ha fatto altro che riscuotere un enorme successo. Sono molte le edizioni in cui si è fatto gli sgambetti con il talent di Maria De Filippi, in onda quasi sempre in contemporaneo, però sulla Mediaset. Sin dalla prima edizione si sono fatti notare i ballerini professionisti, che nel corso degli anni, hanno ballato con alcuni dei volti più importanti del mondo dello spettacolo, Italiano e non. I professionisti che con amore e dedizione, hanno investito tutto il loro sapere e il loro talento, per poter insegnare ai principianti delle basi di danza con cui esibirsi. Sono molti i professionisti che hanno dato yuyyi loro stessi per il programma e uno in particolare sta facendo enormemente chiacchierare di sé.

Ballando con le Stelle, scatta il bacio tra due protagonisti: fan in visibilio

Stiamo parlando dell’ex marito di Francesca Tocca e professionista di Ballando non le stesse, Raimondo Todaro. Il professionista ha iniziato a lavorare gomito a gomito con Elisa Isoardi, con cui farà coppia fissa sul palco del talent, peccato però che i due sembrino essere più affiatati che mai. Secondo un articolo del settimanale Chi, di Alfonso Signorini, i due non condividerebbero solo la passione per il ballo. I due infatti sono stati beccati mentre si scambiavano un dolcissimo bacio.

Entrambi single, bellissimi e solari, sono stati visti mentre si scambiavano dolci effusioni, riuscendo ad attirare l’attenzione di tutti, che trepidanti non vedono l’ora di vedere la loro storia d’amore prendere forma. sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, le immagini di Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro che, tra un allenamento e l’altro, si baciano… Pare proprio essere nata una passione travolgente tra i due, chissà cosa ne penseranno i rispettivi ex compagni… Ma l’importante si sa, è essere felici!