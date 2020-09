Benedetta Parodi fa chiarezza sul suo nuovo programma: “Qualcuno è rimasto stupito…”, poi arriva l’annuncio speciale, ecco le parole della conduttrice su Instagram.

E’ cominciato ieri, su La7, il nuovo programma condotto da Benedetta Parodi. Stiamo parlando di ‘Senti chi mangia’, un format di cui la presentatrice e autrice è molto orgogliosa. La Parodi è molto amata dal pubblico, ma anche super seguita sui social, dove ha oltre 800mila followers, ai quali racconta molti dettagli sulla sua vita quotidiana e familiare e soprattutto sul suo lavoro. Proprio su Instagram, infatti, la conduttrice ha presentato il suo nuovo programma e dopo la prima puntata, andata in onda lunedì 14 settembre, ha deciso di condividere con i fan le sue sensazioni ed emozioni, rispondendo anche ad alcuni messaggi e commenti che le sono arrivati. Poi, subito dopo aver parlato del debutto della sua trasmissione, ha fatto anche un importante annuncio: ecco le sue parole.

Benedetta Parodi fa chiarezza sul suo nuovo programma: ecco le sue parole, poi arriva anche l’importante annuncio

Benedetta Parodi è solita ‘dialogare’ con i suoi fan attraverso le storie Instagram, nelle quali dà spesso loro il ‘buongiorno’, raccontando anche alcuni dettagli sul suo lavoro e sulle sue giornate. Poco fa la conduttrice ha commentato la prima puntata del suo programma ‘Senti chi mangia’, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 17 su La7. Si tratta di una trasmissione dedicata alla cucina, con la gara tra cuochi e tante ricette proposte proprio dalla Parodi. “Ho ricevuto tante critiche positive e vi ringrazio”, ha detto Benedetta nelle sue storie Instagram, “ma qualcuno è rimasto stupito del fatto che il programma sia un game”, ha aggiunto, facendo poi chiarezza: “Sì, c’è una parte di gioco, che è molto divertente, ma è anche un tutorial, perché c’è una parte in cui cucino io”, ha spiegato la conduttrice, che ha approfittato anche per annunciare nuovamente l’uscita del suo nuovo libro, ‘Una poltrona in cucina’, mostrandolo ai followers.

“Qui c’è tutta la mia vita, ci sono le miei gioie e i miei dolori”, ha raccontato Benedetta parlando del suo libro. La coduttrice in questo periodo è davvero impegnatissima su più fronti, come lei stessa ha spiegato poco dopo, ma è molto contenta di condividere i suoi successi con i suoi affezionatissimi fan.