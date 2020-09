Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, passi avanti nella loro relazione? Finalmente parla il padre di lui, le sue parole vi lasceranno a bocca aperta

Nel corso di questi mesi, se ne sono dette di tutti i colori sul rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato una vera e propria bomba sulle teste di Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser. Il lockdown forzato pareva averli avvicinati ancor di più, tanto da far mormorare l’arrivo di un figlio e il matrimonio. Dopo tre mesi vissuti in totale simbiosi, però, pare proprio che i due abbiano deciso di prendersi del tempo per pensare e rigenerarsi, lontano l’uno dall’altro. I motivi sembrerebbero legati alla gelosia di lei e alla voglia di libertà di lui, che a un certo punto sarebbero andati a cozzare. Dopo un’apparente quiete tra i due è scoppiata una vera e propria tempesta. Il settimanale ‘Chi’ aveva infatti spiegato che il ragazzo stava trascorrendo del tempo insieme all’amico fidatissimo Andrea Damante in Sardegna, dove è stato vittima di diversi pettegolezzi. Dopo tantissimi scoop e dicerie di ogni tipo però pare che la tempesta stia lentamente rientrando.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: finalmente parla il padre di lui

Attualmente tra i due ex gieffini sembra essere tornato il sereno, tanto da essere stati pizzicati più volte insieme nel corso di questi giorni. Si sa, quando c’è amore e rispetto, qualsiasi problem può essere affrontato e superato… Ma al momento c’è una persona molto importante nella vita dei due fidanzatini, che ha voluto dire la propria sulla questione.

Stiamo parlando del papà di Ignazio, il ciclista Francesco Moser, che durante un'intervista a 'C'è tempo per…'. "Credo di essere l'ultimo a saperlo ma mi pare che adesso stiano ancora assieme. Non voglio avventurarmi in questo campo, non so cosa attendermi. Sono già nonno ma se Ignazio vuole farmi nonno un'altra volta non sono per nulla contrario", queste le parole del padre del ragazzo. Insomma la famiglia sembrerebbe pronta e ben predisposta ad accogliere in famiglia un nuovo membro, resta solo da capire in che direzione intendono muoversi i due ex gieffini.