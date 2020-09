Chi è Dalila Mucedero, attuale fidanzata di Massimiliano Morra concorrente del Grande Fratello Vip: che lavoro fa e come si sono conosciuti

Il conto alla rovescia è ormai scaduto e ieri sera, abbiamo finalmente assistito al fatidico inizio del reality show. Il cast è al completo e salvo qualche sorpresa all’ultimo minuto del padrone di casa Alfonso Signorini, dovremmo conoscere già tutti i concorrenti. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. La cosa più evidente è stata certamente l’entrata scaglionata all’interno della casa. Tutto sarà diverso, ma allo stesso tempo tutto sarà come gli scorsi anni. Sarà sicuramente sempre un piacere vedere tutti i nostri beniamini 24 ore su 24, sette giorni su sette interagire tra di loro. Speriamo ovviamente di riuscire a vedere un percorso più sereno e meno teso di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi a causa del covid.

Chi è Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra: che lavoro fa e come si sono conosciuti

Tra i grandi protagonisti di questa nuova edizione c’è sicuramente Massimiliano Morra, attore italiano di grande successo. Dietro il grande attore, c’è anche una grande donna. Lei è Dalila Mucedero 22 anni, ne compirà 23 a dicembre. Massimiliano, invece, ne ha 34. La loro è una storia molto importante, che condividono anche attraverso i social. Morra e Dalila condividono la passione per lo spettacolo e l’arte in generale e la loro relazione, mai nascosta, è stata vissuta alla luce del sole.

Dalila è laureata in Fashion Design ed è una ballerina di latino americano e una modella. Il suo profilo è molto seguito e soprattutto molto apprezzato. Lei bellissima, ha una vera passione per la moda, come si può dedurre, non solo dalla laurea che ha conseguito, ma anche dal modo di curare se stessa e il proprio aspetto. Ieri sera ovviamente ha dedicato la serata a vedere il compagno Massimiliano Morra entrare nella casa del GF Vip e confrontarsi con la sua ex compagna Adua Del Vesco. La reazione della compagna non è stata delle migliori e ha risposto così sui social. Insomma, si preannuncia una edizione ricca di sorprese in tutti i sensi. Non ci resta che aspettare impazientemente.