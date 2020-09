Coronavirus, Bill Gates, il fondatore di Microsoft è sicuro: quando finirà la pandemia che ha colpito tutto il mondo.

E’ un periodo difficile per l’Italia e per tutto il mondo, a causa dell’emergenza sanitaria portata dalla diffusione del Coronavirus che ha colpito quest’anno la popolazione mondiale. La pandemia di COVID-19 è la cosiddetta “malattia da nuovo coronavirus”, i primi casi sono stati riscontrati principalmente tra i lavoratori del mercato di Wuhan, in Cina, in cui si vendevano pesce e altri animali, anche vivi. Nelle prime settimane di gennaio 2020 gli scienziati hanno individuato in questi soggetti colpiti da tale virus delle strane polmoniti, non percepibili come conosciute. Le prime segnalazioni di questo nuovo virus erano state fatte il 31 dicembre 2019, ma già all’inizio di dicembre erano stati accertati pazienti con sintomi da coronavirus. In pochissimo tempo, il virus è arrivato in tutto il mondo, con una velocità impressionante, differenziandosi da soggetto a soggetto, con sintomi come raffreddore, tosse secca, spossatezza, perdita del gusto e dell’olfatto, diarrea. Da quanto si apprende e com’è stato evidente percepire la capacità di trasmissione da persona a persona è molto elevata. Il nostro Paese ha dovuto affrontare un difficile lockdown, seguito anche da tutte le altre nazioni. Ad oggi, la situazione sembra essere migliorata, anche se negli ultimi giorni i casi da coronavirus sono aumentati in una maniera esponenziale. Il fondatore di Microsoft Bill Gates in un’intervista a La Stampa si dice pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale. L’uomo è sicuro, la pandemia avrà una sua fine, ma quando? Scopriamo le parole di Gates.

Coronavirus, Bill Gates sicuro: la pandemia avrà fine

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha lasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha espresso le sue opinioni, mostrandosi fermamente deciso. Si dice decisamente pessimista su come sarà l’autunno, circa gli sviluppi della pandemia da Covid-19 nella prossima stagione.

“Il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti e nel 2022 la pandemia finirà“, afferma deciso il presidente della Gates Foundation, sottolineando che sono presenti diversi vaccini promettenti e che potrebbero avere l’autorizzazione all’uso, ma niente è ancora dato per certo. Inoltre, Bill Gates parla anche della contraddizione dei vaccini che riguardano gli Stati Uniti. “In termini di ricerca hanno dato più soldi, ma per la produzione nei Pesi poveri non si sono mossi”, ha dichiarato il fondatore di Microsoft. Quest’ultimo prorompe anche con un forte attacco a Trump, sostenendo che l’amministrazione non collabora con l’OMS, ritenendo increscioso che molte dichiarazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti abbiano mostrato una certa contrarietà alla reale riuscita della sperimentazione sui vaccini in atto. Bill Gates tuona pesantemente: “Quando sarà finita gli Usa dovranno fare un esame molto approfondito per capire come prepararsi alla prossima pandemia”. Queste le parole dell’uomo che sembra essere sicuro sulla fine della pandemia nel 2022, mostrando una certa opposizione nei confronti del presidente Trump.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui