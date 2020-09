L’emergenza Coronavirus fa tremare la famiglia Spagna e la famiglia reale: l’erede al trono Leonor e l’infanta Sophia sono in quarantena. Vediamo cosa è successo.

Non si placa l’emergenza Coronavirus e stavolta trema la Famiglia Reale di Spagna: l’erede al trono Leonor e l’Infanta sono state messe in quarantena poiché una compagna di classe della primogenita è risultata positiva al virus. Era iniziata solo qualche giorno fa la scuola per le principesse, con il Re Filippo che accompagnava l’erede al trono Leonor, all’inizio delle lezioni per il quarto anno dell’educazione secondaria. Tuttavia, a causa della positività al virus di una compagna di classe della principessa, sia lei che la sorella, l’Infanta Sofia, sono state messe in isolamento secondo le regole anti-contagio stabilite per il Coronavirus. Le due non frequenteranno per qualche tempo, quindi, il collegio privato Santa María de los Rosales, una scuola molto prestigiosa e scelta con grande cura dai genitori. Entrambe seguiranno le lezioni a distanza, come riporta il comunicato ufficiale della famiglia reale di Spagna: “La Principessa seguirà i regolamenti e le indicazioni sanitarie, così come il Re e la Regina e l’infanta Sofia”.

Coronavirus, in quarantena le principesse di Spagna

Le principesse Leonor e Sofia sono molto unite e sempre in contatto, per questo motivo anche la minore delle principesse deve rispettare la quarantena come imposto dalla sanità. Il Re e la Regina, invece, porteranno avanti i loro impegni come da programma. La Regina Letizia, in particolare, ha già dimostrato di aver fatto sue le regole anti-contagio e, infatti, non è stata presente ad accompagnare l’erede al trono durante il primo giorno di scuola. Era infatti attesa a Navarra per l’inaugurazione di un istituto. Il Coronavirus è una piaga che sta mettendo in grande difficoltà tutta la popolazione e la famiglia reale di Spagna ha dimostrato di avere piena coscienza della gravità della situazione e di attenersi in modo scrupoloso a quanto stabilito dagli esperti.

Auguriamo alle principesse che ogni cosa vada per il meglio!