Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio a sorpresa ai fan a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip: ecco le parole della showgirl su Instagram.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata lunedì 14 settembre ed ha già regalato grandi emozioni e risate al pubblico. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati, però, solo alcuni dei 20 concorrenti che compongono il cast di quest’anno. La prima a varcare la porta rossa è stata Matilde Brandi, che si è subito commossa ancor prima di entrare in casa; poi è stata la volta di Fausto Leali, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi e degli ex fidanzati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno subito avuto un forte confronto. Anche Flavia Vento ha fatto il suo ingresso nella casa, esibendosi nel canto delle sirene con tanto di costume. Insomma, la serata è stata davvero scoppiettante, ma tutti hanno notato l’assenza di un’attesissima protagonista del reality, che entrerà nella casa nella puntata di venerdì. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. Poco fa la showgirl ha lanciato un messaggio a sorpresa ai suoi fan direttamente dal suo profilo Instagram: ecco le sue parole.

Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio a sorpresa ai fan a pochi giorni dall’ingresso al GF Vip: le sue parole

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle showgirl più amate e apperezzate al momento. Sempre professionale e bellissima, la conduttrice è tra le concorrenti più attese del Grande Fratello Vip e farà il suo ingresso nella casa solo venerdì, nel corso della seconda puntata di questa quinta edizione. Poco fa, però, Elisabetta ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fan, ringraziandoli di tutto l’affetto che le stanno dimostrando. Ieri, infatti, sono stati in tantissimi a chiedersi sui social dove fosse la Gregoraci e quando arrivasse il momento del suo ingresso nella casa. Anche Pupo, opinionista del programma insieme ad Antonella Elia, ha più volte chiesto ad Alfonso Signorini quando fosse previsto l’arrivo di Elisabetta. Insomma, richiestissima come non mai, la conduttrice ha prima ripostato i vari messaggi social che parlavano di lei, e poi ha salutato personalmente i fan direttamente dalla camera dove si trova in questi giorni prima di entrare al GF.

“Ciao a tutti, ho visto che ieri mi aspettavate in tanti e sono davvero felicissima di questa cosa. Ci vediamo venerdì”, ha detto Elisabetta, confermando così che nella prossima puntata entrerà nella casa. Siete contenti?