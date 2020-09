Emma Marrone urla dal dolore: il risveglio shock della cantante

Emma Marrone urla dal dolore, da il suo buongiorno ai fan in modo inaspettato; un risveglio shock per la cantante, cosa le sarà successo?

Emma Marrone questa mattina ha dato il buongiorno ai suoi fan dal suo profilo Instagram in modo davvero inaspettato! L’ex vincitrice di Amici è amatissima dal pubblico per le sue particolari doti canore che abbiamo tutti potuto apprezzare per l’appunto quando ha partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La giovane è inoltre molto attiva sui social, tanto da condividere con i suoi 4 e più milioni di seguaci tutto o quasi tutto della sua vita privata e professionale. Quello della Marrone è un percorso dal punto di vista lavorativo veramente florido. Dopo aver lanciato il brano estivo Latina, uscito il 28 agosto scorso, arrivano ad aprirsi per Emma le porte sul noto talent musicale X Factor, in onda a partire da questo giovedì. In queste ultime ore, chi la segue sui social ha potuto far caso al “rumoroso” e “doloroso” buongiorno che la stessa ha dato ai suoi fan. Scopriamo cosa è successo.

Emma Marrone urla dal dolore: risveglio shock sui social

La nota cantante Emma Marrone siederà come giurista al tavolo dei giudici del programma musicale che va alla ricerca di talenti dalle particolari doti canore andrà in onda a partire da Giovedì 16 Settembre, X Factor. Siamo quindi agli sgoccioli per la partenza del programma, e la nostra Emma si prepara per essere pronta per il grande inizio. Questa mattina, la cantante ha dato il buongiorno ai fan in modo un po diverso, tra un caffè ed un tampone.. Ebbene si, perché Emma insieme all’intero cast , nel rispetto delle norme imposte dal protocollo, si è dovuta sottoporre al test per capire se è infetta da Covid. Come potete notare dalla foto, la giovane informa i fan di ciò che sta succedendo, e tra un saluto e l’altro, volano urla! Nella foto che potete notare qui sotto, rilevata dalle Instagram Stories della stessa Emma, possiamo infatti vedere che la giovane si è sottoposta all’esame del tampone in diretta social. A quanto pare non è stato per nulla un buongiorno soft per l’amata cantante, che questa volta ci ha fatto sentire la sua voce a suon di urla!

Emma però ci ha immediatamente tranquillizzati, mostrando la situazione assolutamente più tranquilla dopo il test.