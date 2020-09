Eros Ramazzotti, brutto episodio: finisce in ospedale, cos’è successo

Eros Ramazzotti, vittima di un brutto episodio: finisce in ospedale, cos’è successo al noto cantante.

E’ uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi, con la sua voce ha fatto innamorare generazioni di qualsiasi età. Dagli anni 80 in poi, Eros Ramazzotti è stato un crescendo di successi e concerti indimenticabili, con la prestigiosa collaborazione di tantissime star internazionali. Sono oltre 60 milioni i dischi venduti dal noto cantante, un vero e proprio successo. Ha iniziato ad intraprendere la carriera nella musica studiando pianoforte e chitarra, esercitandosi con alcuni amici musicisti durante la sua adolescenza. Ha esordito al Festival di Sanremo nel 1984, trionfando nella sezione Nuove Proposte con la sua bellissima Terra promessa. Ha collaborato con star del calibro di Tina Turner, Anastacia, Ricky Martin, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. L’amato cantante questa estate è stato vittima di un brutto episodio, infatti in seguito ad una pesante caduta ha dovuto affrontare un’operazione che l’ha costretto al riposo e alla fisioterapia. Entriamo nel dettaglio dell’episodio.

Eros Ramazzotti, brutto episodio per il cantante

L’amato cantante Eros Ramazzotti ha incantato il pubblico con la sua voce delicata ma allo stesso tempo imponente, facendo innamorare tantissime generazioni. Ha trionfato al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte nel 1984, con la sua meravigliosa Terra Promessa. Un successo il suo incommensurabile, dovuto al suo profondo talento. Recentemente l’uomo ha raccontato di essere stato vittima di un brutto episodio e di aver passato un periodo a riposo.

Infatti, Ramazzotti dopo aver riscontrato grande successo in primavera con la cover di “Una donna per amico” di Lucio Battisti, riarrangiata insieme ad Andro, ha dovuto trascorrere l’estate tra riposo e fisioterapia, come ha spiegato in un’intervista ai Lunatici, il programma notturno di Rai Radio 2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “Un estate di operazione alla spalla e fisioterapia, mi sono imbattuto in una caduta, mi sono fatto male alla spalla destra, ho dovuto operarla”, ha raccontato il cantante. Una vicenda che ha costretto Eros a trascorrere un lungo periodo a riposo dopo essere stato operato alla spalla per la brutta caduta avuta. Ha anche dichiarato di essersi esibito all’Arena di Verona e di aver giocato a pallone per aiutare il settore della musica, un gesto compiuto senza secondi fini, ma soltanto a fin di bene.

