Il Grande Fratello Vip è cominciato ieri sera, lunedì 14 settembre, ma solo una parte dei concorrenti previsti per questa edizione è entrata nella casa. Alcuni, infatti, faranno il loro ingresso venerdì, nel corso della seconda puntata. La prima a varcare la soglia della porta rossa ieri sera è stata Matilde Brandi, seguita da Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Patrizia De Blanck, Flavia Vento e gli ex fidanzati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno subito avuto un acceso confronto davanti alle telecamere. Non sono mancate le emozioni, con la Brandi che è finita in lacrime ancora prima di entrare nella casa e tanti altri momenti imperdibili. Ma il pubblico è in fermento per l’arrivo degli altri concorrenti, tra cui spiccano in particolare Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, entrambe attesissime. Proprio in merito alla partecipazione di quest’ultima, ha parlato l’ex marito Andrea Roncato, che si espresso con parole forti sulla sua ex compagna in un’intervista al settimanale ‘Mio’: scopriamo insieme cosa ha detto.

Andrea Roncato e Stefania Orlando sono stati sposati dal 1997 al 1999 e la loro storia ha appassionato il pubblico. Oggi sono entrambi impegnati con altre persone, ma l’attore, intervistato dal settimanale ‘Mio’, ha parlato della prossima partecipazione della sua ex al Grande Fratello Vip. Roncato si è espresso senza freni, sottolineando che non ha nessuna intenzione di entrare nella casa per un eventuale confronto con lei: “Se lei vuole parlare di me va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”, ha tuonato, aggiungendo poi che lui non c’entra più niente con la Orlando e dunque non andrà nemmeno in studio a sostenerla: “Chiameranno il marito”, ha dichiarato. Ma non è finita, perché l’attore ha anche aggiunto che non guarderà il reality, al quale preferisce senza dubbio “un bel film su Netflix” , e che non lo trova un programma con valore artistico: “Se uno vuole rilanciare la sua carriera deve farsi venire qualche idea”, ha detto Roncato.

A quanto pare l’attore ha le idee molto chiare e non sembra intenzionato a voler essere coinvolto nel programma. Come deciderà invece di comportarsi Stefania Orlando una volta entrata nella casa? Staremo a vedere!