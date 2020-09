GF Vip, annuncio clamoroso: “Non voleva più entrare”, la concorrente voleva abbandonare tutto dopo la rivelazione.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, e le sorprese non sono certamente mancate. Alla conduzione del reality anche per questa edizione Alfonso Signorini che ha scelto come opinionisti due personaggi d’eccezione, Pupo e Antonella Elia. La diretta di ieri è stata davvero scoppiettante, e molti sono stati i concorrenti che sono entrati nella casa più spiata d’Italia, non tutti però, infatti gli altri partecipanti non entrati ieri faranno il loro ingresso nella prossima puntata, che sarà trasmessa proprio questo venerdì. Si prospetta una nuova diretta di fervore e grandi colpi di scena. Tra i concorrenti la bellissima attrice Adua Del Vesco, diventata popolare per aver interpretato molti ruoli in diverse fiction, ricordiamo Il peccato e la vergogna, Furore-Il vento della speranza. Proprio sul set la donna ha conosciuto i suoi ex fidanzati, Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Quest’ultimo anche lui concorrente della casa. Alfonso Signorini ha spiegato che alla notizia dell’entrata nel Grande Fratello Vip anche di Morra, la concorrente ha avuto delle perplessità, ed era molto incerta nell’iniziare il percorso. Entriamo nel dettaglio della vicenda.

GF Vip, annuncio clamoroso, Adua Del Vesco voleva abbandonare tutto

La prima puntata del Grande Fratello Vip ha avuto molto riscontro ieri sera, e non ha deluso di certo le aspettative, infatti, l’attesa era veramente tanta. Condotto da Alfonso Signorini accompagnato da Pupo ed Antonella Elia, i due nuovi opinionisti, ha saputo destreggiarsi tra le vicende che hanno contornato l’entrata dei concorrenti. Attenzione però, non tutto il cast ha fatto il suo ingresso, infatti, gli altri partecipanti entreranno venerdì prossimo, nel secondo appuntamento del reality. Tra i concorrenti entrati ieri Adua Del Vesco, la bellissima attrice che ha incantato con i ruoli interpretati tutta Italia. Dolcissima e meravigliosa è stata toccata da un annuncio pochi giorni prima della partenza del reality che l’ha lasciata con tantissimi dubbi. Infatti, la concorrente voleva abbandonare tutto.

Le titubanze di Adua sono state determinate in seguito alla scoperta dell’entrata in casa anche di Massimiliano Morra, suo ex fidanzato, conosciuto sul set. I due sono stati insieme un annetto, come ha spiegato l’uomo, ma il loro rapporto non si è chiuso nel migliore dei modi. “Sul set si sono conosciuti e innnamorati, poi la loro storia è finita, e a quanto mi risulta ha lasciato degli strascichi non ancora del tutto risolti. Non si vedono da tempo”, ha inizialmente raccontato Alfonso Signorini, e ha proseguito: “Pochi giorni fa quando ha saputo che si sarebbero ritrovati nella Casa non voleva più entrare“. Una notizia che avrà lasciato ad Adua l’amaro in bocca e di certo non si aspettava di poter ritrovare il suo ex Morra proprio nella casa. Da quanto si apprende, i due giovani non si sono lasciati nel migliore dei modi, sembra che l’attrice non voglia avere più niente a che fare con l’uomo, e quando ha scoperto dell’entrata di Massimiliano ha mostrato le sue perplessità. Questo non l’ha di certo fermata, infatti, da ieri sera Adua Del Vesco è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip.

