Inizio col botto per il GF Vip andato in onda con la prima puntata ieri sera: la Contessa Patrizia De Blanck come sempre non le manda a dire e si rifiuta di salutare e stringere la mano a uno dei concorrenti.

Il GF Vip è iniziato col botto: a pochi minuti dall’ingresso ufficiale nella casa la Contessa Patrizia De Blanck, nota per il suo carattere schietto e sincero, si rifiuta di salutare e stringere la mano a uno dei concorrenti. Perché? Ve lo spieghiamo subito. La Contessa non è certo una che le manda a dire, come ha riferito lei stessa nel video di presentazione, in cui ha affermato che più “Mando a quel paese”, per usare un eufemismo, più “mi purifico”. Dopo il simpaticissimo arrivo a bordo di una sorta di auto allestita solo per lei con le immagini degli amori passati, la Contessa De Blanck è rimasta per qualche momento in disparte rispetto agli altri concorrenti, in una zona della casa adibita appositamente per lei. Quando, tuttavia, è giunto il momento di fare il suo ingresso ufficiale, scortata da Fausto Leali e Massimiliano Morra, ha senza dubbio confermato che le sue non erano parole al vento. La Contessa, infatti, si è rifiutata categoricamente di salutare uno dei concorrenti: l’influencer Tommaso Zorzi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip: Patrizia De Blanck si rifiuta di salutare Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi si è presentato da subito come una persona a cui piace prendersi in giro e prendere in giro gli altri, con simpatia e leggerezza. Dopo aver twittato dalla stanza “social” la novità della casa, ovvero una zona in cui i concorrenti possono entrare a contatto col mondo esterno sotto la supervisione del GF ovviamente, e aver ironizzato un po’ su tutti i compagni d’avventura, ha fatto il suo ingresso in casa. Al momento di accogliere la Contessa De Blanck, Tommaso Zorzi è accorso entusiasta, ma lei lo ha subito bloccato e si è rifiutata di salutarlo. Il motivo sarebbe una dichiarazione del giovane al giornale Chi, di Alfonso Signorini, presentatore del programma. L’influencer ha definito la De Blanck una “nobile decaduta”, “gattopardiana”, cosa che la Contessa non ha per niente apprezzato. Appena ha visto Tommaso Zorzi gli ha subito detto cosa pensava di lui, mandandolo a quel paese. “Decaduta de che?” ha esclamato la donna. Tommaso Zorzi si è subito scusato, a metà tra il serio e lo scherzoso, ma solo l’intervento di Alfonso Signorini è riuscito a placarla. Alla fine, la Contessa De Blanck ha accettato un galante baciamano del giovane che ha ottenuto così il suo perdono. Poco dopo, la donna ha aggiunto di essersi ricreduta sul giovane, spiegando che nella vita occorre l’intelligenza necessaria a capire quando cambiare idea.

Un inizio con i fiocchi per il GF Vip: questa edizione promette delle grandi sorprese, ne vedremo delle belle.